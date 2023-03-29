الهند تختبر منظومات صاروخية جديدة مضادة للدبابات

ذكرت وسائل إعلام أن شركة Bharat Dynamics الهندية أجرت في 28 مارس الجاري اختبارات على منظومات BDL Amogha-III الصاروخية المطورة المضادة للدبابات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصواريخ التي جهزت بها هذه المنظومات تعمل بمبدأ "أطلق وانسَ"، وصاروخها الذي يزن 18 كلغ مجهز بمحرك ثنائي المراحل يعمل بالوقود الصلب، وفيه رأس قتالي يمكنه التعرف والتعامل مع الأهداف عبر تقنيات التصوير الحراري وتقنيات التصوير البصري IIR.

Telegram/Dambeiv

ويتم تحديد الأهداف في المنظومات الجديدة قبل إطلاق الصاروخ منها، ويمكن للصاروخ بعد إطلاقه أن يصيب الهدف من الأعلى أو بشكل أفقي.

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ويمكن لصواريخ المنظومات الجديدة اختراق دروع الآليات العسكرية التي تصل سماكتها إلى 650 ملم، والمجهزة بحماية ديناميكية، وتتعامل هذه الصواريخ مع الأهداف على مسافات تتراوح ما بين 200 و2500 متر، ويمكن تثبيت منصات إطلاقها على حوامل ثلاثية القوائم، أو وضعها على شاحنات وأليات عسكرية.

المصدر: Telegram/Dambeiv