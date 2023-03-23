لأول مرة.. الدفاع الروسية تكشف عن قاتل "ليوبارد"

تستخدم القوات المسلحة الروسية في العملية العسكرية الخاصة مسيّرات جوية مختلفة، ومن بينها مسيّرة "قرصان" التي لم تكن وزارة الدفاع الروسية تنشر رسميا أية معلومات عنها.

وقد نشرت الدفاع الروسية في اجتماع قياداتها يوم 21 مارس لأول مرة تقريرا مصوّرا عن استخدام القوات الجو-فضائية لتلك المسيّرة.

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وحسب التقرير فأن طول المسيّرة يبلغ 4.2 متر، ارتفاعها 1.2 متر، باع جناحها 6.3 متر، وزنها عند الإقلاع 200 كلغ، مدى العمل 200 كلم، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 10 ساعات. وتم تطويرها في مكتب "لوتش" للتصاميم، بصفته فرعا لشركتي "فيغا" و"روستيخ".

وكُشف عن مسيّرة "قرصان" لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني. وتخصص المسيّرة لاستطلاع الأرض بواسطة رادار يحمله، وتحقيق دوريات جوية والتصوير الجوي، فضلا عن توجيه ضربات جوية صاروخية إلى الدبابات. وتم تزويد المسيّرة بمحرك مكبسي يولد قوة 70 حصانا يمكن أن يدفع بالمسيّرة لتصل سرعة 150 كلم/ساعة.

ويمكن أن تستخدم كذلك كمسيّرة ضاربة تحمل صواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات التي تخترق دروع بسمك 800 ملم. وقد أطلق عليها كذلك "قاتل "ليوبارد - 2".

ويمكن إطلاقها بواسطة منجنيق. كما يمكن أن تقلع من مطار عادة وتعود إليه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا