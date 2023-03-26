روسيا قد تصدّر عربات تدريب عسكرية طوّرت بمواصفات خاصة

أعلن مصنع "MMZ" الروسي التابع لـ"كلاشينكوف" عن استعداده لتصدير بعض عربات التدريب العسكرية التي يصنعها بمواصفات خاصة.

وجاء في بيان صادر عن المصنع: "في المستقبل القريب يتوقع مصنعنا توقيع عقود لتزويد إحدى الدول بمركبة تدريب مجنزرة ومجهزة في وفقا لمتطلبات العملاء.. يتم إيلاء الكثير من الاهتمام ليس فقط لتطوير أنواع جديدة من المركبات المجنزرة والمدولبة، بل ولإنشاء مرافق تعليمية وتدريبية لتحضير وتدريب سائقي هذه العربات".

وأضاف البيان: "ينصب التركيز الرئيسي في مصنعنا أيضا على تطوير أجهزة محاكاة قيادة المركبات العسكرية، والتي تحاكي حركة المركبات على أنواع مختلفة من التضاريس. هذا الأمر يسهم في الحفاظ على المعدات العسكرية، ويقلل الإنفاق على الوقود ومواد التشحيم وقطع الغيار، ويسهم في اكتساب المهارات الأولية لقيادة المركبات العسكرية. وبالرغم من ذلك فإن تعلم قيادة المركبات العسكرية الحديثة يحتاج لآليات للتدريب العملي".

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ومن أجل التدريب الشامل على قيادة المركبات العسكرية قام مصنع "MMZ" بتطوير آليات تدريب مجنزرة مصممة بمواصفات خاصة، وعلى عكس الآليات العسكرية القتالية تحوي المركبات التي طورها المصنع على أماكن خاصة يتواجد فيها االمدرّب يمكنه من خلالها الإشراف على عملية القيادة لتكون آمنة وخالية من أي حوادث.

المصدر: ساح روسيا