روسيا تختبر غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ البالستية

أعلنت شركة Sevmash الروسية للصناعات العسكرية أن الخبراء الروس يستعدون لاختبار غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ البالستية.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، ميخائيل بودنيتشنكو: "تجري التحضيرات حاليا للبدء باختبار غواصة الإمبراطور ألكسندر الثالث النووية الجديدة الحاملة للصواريخ البالستية، والتي تنتمي لفئة غواصات Borei-A".

وأشار بودنيتشنكو إلى أن الغواصة المذكورة أتت شبيهة تماما بغواصات Borei-A التي طورتها روسيا سابقا في إطار المشروع الحكومي 955А، ولا توجد فيها أي تعديلات إضافية على التصميم.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في ديسمبر 2022، ومن المفترض أن تسلّم للجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري بعد أن تخضع لسلسلة من الاختبارات.

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ويمكن لكل غواصة من غواصات Borei-A حمل 16 صاروخ نووي استراتيجي بعيد المدى من نوع "بولافا"، كما جهّزت هذه الغواصات بمنظومات لإطلاق طوربديات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا