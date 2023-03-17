مبتكر روبوت ذكاء اصطناعي شغل العالم مؤخرا يطلق إصدارا أكثر قوة قد "يضر بالمجتمع"!

أطلقت OpenAI، التي ابتكرت ChatGPT، روبوتا جديدا وأكثر قوة على صعيد الذكاء الاصطناعي هو GPT-4 - وتعترف بأنه متقدم جدا لدرجة أنه قد يكون "ضارا''.

ويمكن أن يقبل الروبوت الآن المدخلات في شكل صور بالإضافة إلى النص، لكنه لا يزال يُخرج إجاباته في شكل نص، ما يعني أنه يمكنه تقديم أوصاف مفصلة للصور.

وإذا سئل، "ما المضحك في هذه الصورة؟" سيرد GPT-4. ومن بين أشياء أخرى، يمكنه حساب المسؤولية الضريبية للأشخاص على الفور ويمكنه اجتياز اختبار Uniform Bar Exam.

وقالت OpenAI في منشور مدونة: "لقد أنشأنا GPT-4 كأحدث معلم في جهود OpenAI لتوسيع نطاق التعلم العميق. وGPT-4 هو نموذج كبير متعدد الوسائط (يقبل مدخلات الصور والنص، وتنبعث منه مخرجات نصية)، وعلى الرغم من كونه أقل قدرة من البشر في العديد من سيناريوهات العالم الحقيقي، فإنه يعرض أداء على مستوى الإنسان في مختلف المعايير المهنية والأكاديمية".

إقرأ المزيد

وقد حذرت الشركة من أن النموذج لا يزال عرضة لـ "الهلوسة" بحقائق غير دقيقة - ويمكن إقناعه بإخراج محتوى خاطئ أو ضار.

ويمكنه الآن اجتياز الاختبارات القانونية بنتائج في أعلى 10% (GPT-3، الذي كان يدعم ChatGPT سابقا، يمكنه اجتياز الاختبارات، ولكن بنتائج في أدنى 10%).

ويأتي GPT-4 متاحا الآن للمشتركين عبر ChatGPT: وسيظل المستخدمون المجانيون يواجهون GPT-3.5 الأقدم.

كما أنه يدعم برنامج Bing chatbot من مايكروسوفت (وكشفت الشركة أنها تقوم بذلك منذ ستة أسابيع).

وقال رئيس قسم التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، يوسف مهدي: "يسعدنا أن نؤكد أن Bing الجديد يعمل على GPT-4، المخصص للبحث. وإذا كنت قد استخدمت Bing الجديد في المعاينة في أي وقت خلال الأسابيع الستة الماضية، فقد ألقيت بالفعل نظرة مبكرة على قوة أحدث طراز من OpenAI".

وتقول الشركة إنه يتم دمج GPT-4 في منتجات أخرى من شركات مثل Duolingo وStripe.

وقالت OpenAI، "إن نماذج GPT-4 والنماذج اللاحقة لها القدرة على التأثير بشكل كبير على المجتمع بطرق مفيدة وضارة. نحن نتعاون مع باحثين خارجيين لتحسين كيفية فهمنا وتقييمنا للتأثيرات المحتملة، بالإضافة إلى بناء تقييمات للقدرات الخطرة التي قد تظهر في الأنظمة المستقبلية".

وتعني القدرة على قبول الصور أنه يمكن للمستخدمين الآن مطالبة ChatGPT بلقطات للشاشة والوسائط الأخرى.

وفي حديثه هذا الأسبوع في SXSW، قال أحد مؤسسي OpenAI إن المخاوف من أن تأخذ أدوات الذكاء الاصطناعي وظائف الناس هي مبالغ فيها - وأن الذكاء الاصطناعي سيحرر البشر للتركيز على عمل مهم.

ووفقا لشركة التحليلات LikeWeb، بلغ متوسط عدد مستخدمي ChatGPT نحو 13 مليون مستخدم يوميا في يناير، ما يجعله تطبيق الإنترنت الأسرع نموا على الإطلاق.

واستغرق الأمر من "تيك توك" حوالي تسعة أشهر بعد إطلاقه عالميا للوصول إلى 100 مليون مستخدم.

وقامت OpenAI، وهي شركة خاصة مدعومة من Microsoft Corp، بإتاحة ChatGPT للجمهور مجانا في أواخر نوفمبر.

المصدر: ديلي ميل