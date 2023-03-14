الصين تنزل إلى المياه مدمرتين من الجيل الجديد

أعلن موقع Naval News أن الصين أنزلت إلى المياه مؤخرا مدمرتين حربيتين جديدتين من فئة Type-052DL المعدّلة.

وجاء في منشور على الموقع: "في حوض بناء السفن الصيني في داليان أنزلت الصين إلى المياه مؤخرا سفينتين حربيتين جديدتين من فئة Type-052DL المعدّلة، والسفن التي أنزلت إلى المياه هي من السفن الخمس التي لوحظت في رصيف الحوض المذكور صيف 2022 أثناء تصنيعها، ويتوقع أن تنزل السفن الثلاث الاخرى إلى المياه خلال الأشهر القادمة".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سلاح البحرية الصيني يمتلك حاليا 13 مدمرة من فئة Type-052D، و12 مدمرة من فئة Type-052DL المعدّلة، وبالإضافة إلى السفن الـ 5 الجديدة التي يتم تطويرها في حوض بناء السفن في داليان يتم تصنيع مدمرة جديدة أيضا في أحواض شركة Jiangnan Changxing Shipbuilding.

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وتعتبر مدمرات Type-052D الصينية سفنا مطورة عن مدمرات Arleigh Burke الأمريكية المجهزة بمنظومات Aegis الصاروخية، والتي بدأت الولايات المتحدة بتشغيلها عام 2014.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-052DL نحو 157 م، وعرضها 17.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7500 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمدافع آلية من عيار 130 ملم، وصواريخ وطوربيدات مضادة للغواصات والسفن.

المصدر: سلاح روسيا