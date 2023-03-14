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ابتكار أول لقاح في العالم مضاد للبكتيريا القاتلة

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار أول لقاح في العالم مضاد للبكتيريا القاتلة
Gettyimages.ru skynesher
صورة تعبيرية
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ابتكر علماء جامعة تل ابيب أول لقاح في العالم بالحمض النووي الريبوزي المرسال فعاليته 100 بالمئة ضد البكتيريا القاتلة.

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وتشير مجلة Science Advances، إلى أن العلماء استخدموا تقنية mRNA في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19"، وبعد ذلك بدأوا يستخدمونها ضد مختلف الفيروسات، حيث بالإضافة إلى فعاليتها العالية هي قادرة على التكيف مع مسببات الأمراض الجديدة خلال فترة قصيرة.

ويقول ايدو كون، أحد المشاركين في هذا الابتكار: "كان يعتقد أنه لا يمكن ابتكار لقاح mRNA مضاد للبكتيريا. ولكننا أثبتنا أن هذا ممكن وفعاليته 100 بالمئة".

وتتضمن هذه التكنولوجيا تركيب دقائق الفيروس في المختبر ومن ثم تغليفها بجزيئات دهنية. وعند حقنها في جسم الإنسان ترتبط هذه الجزيئات بخلايا الجسم وتنتج بروتينات فيروسية. وعند دخول الفيروس إلى الجسم تكون منظومة المناعة جاهزة ومستعدة للقضاء عليه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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