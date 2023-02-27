العلماء الروس يطورون لقاحا مميزا للوقاية من الحساسية

أعلن معهد علوم المناعة في روسيا ان الخبراء فيه تمكنوا من تطوير لقاح جديد مميز يساعد على الوقاية من الحساسية.

وحول الموضوع قال نائب مدير قسم العلوم والابتكار في المعهد، إيغور شيلوفسكي: "تمكن العلماء الروس من تطوير لقاح مميز ضد الحساسية من حبوب اللقاح التي تطلقها أشجار البتولا، مع اللقاح الجديد يحتاج الإنسان من 3 إلى 5 حقن للوقاية من الحساسية، بينما يحتاج لـ 30 حقنة مع اللقاحات الأخرى الحالية".

وأضاف "نحن في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية حاليا بالنسبة للقاح الجديد.. هذا اللقاح يحمي تماما من الحساسية تجاه حبوب اللقاح التي تنتجها أشجار البتولا، وكذلك الأمر بالنسبة لمسببات الحساسية الأخرى مثل التفاح والخوخ والفول السوداني، اللقاح ليس له مضاعفات ضارة، ويمكن استعماله بجرعات عالية لزيادة الفعالية".

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وأشار شيلوفسكي إلى "أن حالات التحسس عند الناس آخذة بالازدياد، ففي بعض البلدان الأوروبية مثلا قد تصل هذه النسبة إلى 30%، وفي روسيا إلى 10%، وبحلول 2050 قد يصاب شخص من أصل اثنين في أوروبا بنوع من أنواع الحساسية".

المصدر: profile.ru