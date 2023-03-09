روسيا تزوّد مسيّراتها الصغيرة الحجم بأجهزة الرؤية الليلية الحديثة

تقوم روسيا بتطوير أول درون رباعي المراوح لها تم تزويده بأجهزة وطنية الصنع للرؤية الليلية من طراز "بي إل آ400 تي".

صرح بذلك مدير عام مكتب "أسترون" للتصاميم البصرية الإلكترونية فلاديمير بوبوف الذي قال إن الدرون يستخدم على نطاق واسع في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

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وأضاف إن من ميزات هذا الدرون الصغير الحجم قدرته على حمل أجهزة إلكترونية بصرية وإرسال صورة واضحة للأوضاع في ميدان القتال في نظام "أونلاين" (الوقت الواقعي)، وتتكامل تلك الدرونات مع منظومة موحدة للقيادة على المستوى التكتيكي، الأمر الذي يسرّع عملية توزيع المعلومات على مراكز القيادة ووسائل النيران الصديقة.

وقد أكّدت خبرة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة أن الدرونات من هذا النوع مطلوبة جدا وخاصة ليلا وفي ظروف الرؤية المحدودة.

يذكر أن درون "بي إل آ400 تي" قادر على اكتشاف القوة البشرية للعدو على مسافة حتى 400 متر ومعدات العدو الحربية على مسافة حتى 800 متر. ويستغرق تحليقه على ارتفاع 3000 متر 45 دقيقة. وقد بلغ مدى عمله ما يزيد عن 5 كيلومترات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا