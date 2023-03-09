الجيش الروسي يحصل على غواصة "صامتة" مسلحة بصواريخ كاليبر المجنحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في الجيش سيحصل على غواصة جديدة من نوع "لادا" مجهزة بصواريخ كاليبر المجنحة البعيدة المدى.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع القيادات العسكرية في البلاد قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو: "الأسطول الشمالي في الجيش الروسي سيحصل على غواصة كرونشتادت من نوع "لادا"، هذه الغواصة ستزود بصواريخ كاليبر المجنحة وأحدث أنظمة السونار الملاحة والاستطلاع".

بدأت روسيا في تطوير هذه الغواصة عام 2005 في إطار المشروع الحكومي رقم 677 في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2018، واخضعتها لسلسلة من التجارب خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

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وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

ويبلغ طول غواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا