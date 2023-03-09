روسيا تدعم سفنها القتالية بصواريخ "كاليبر" المجنحة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا تنوي تحديث السفن التي طورتها في إطار المشروع الحكومي 20380، وتزويدها بصواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية "سفينة Steregushchiy الحربية المتعددة المهام التي كانت روسيا قد طورتها في إطار المشروع 20380 يتم العمل على تحديثها وتطويرها حاليا في مصنع كرونشتاد الروسي، وفي إطار عمليات التحديث ستحصل السفينة على منظومات لإطلاق صواريخ Caliber-NK المجنحة، وستجهّز بمنظومات جديدة للدفاع الجوي أيضا، كما سيتم تحديث منظومات الطاقة الرئيسية فيها".

وأضاف "بدلا من منظومة صواريخ Uran في السفينة سيتم تركيب منظومة لإطلاق صواريخ Caliber-NK، كما ستحصل السفينة على منظومة Kortik-M المدفعية-الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، والمجهزة بـ 16 خلية لإطلاق الصواريخ".

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وSteregushchy هي السفينة الرئيسية التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380، وادخلت الخدمة لصالح الجيش عام 2008 لتعمل كسفينة حربية متعددة الأغراض، وصممة لمواجهة السفن والغواصات المعادية، ودعم القوات العسكرية أثناء تنفيذ المهام القتالية.

ويبلغ طول هذه السفينة أكثر من 100 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2220 طن، ويمكنها قطع 4000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا