كوريا الجنوبية تدعم سلاح بحريتها بسفن صاروخية جديدة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في كوريا الجنوبية تسلّم مؤخرا سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "شهد أحد أحواض السفن التابع لشركة (DSME) مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الكوري الجنوبي سفينة صاروخية جديدة، وهي سادس سفينة نوع Daegu من الفئة FFX-II يتم تسليمها لجيش البلاد".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لتجهيز جيشها بـ 8 فرقاطات صاروخية من نوع نوع Daegu من الفئة FFX-II، ويشارك في تطوير هذه السفن شركتا Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering وHyundai Heavy Industries.

إقرأ المزيد

يبلغ طول كل سفينة من سفن Daegu نحو 122 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، كما زودت كل سفينة بأربعة محركات ديزل من نوع MTU 12V 4000 M53B وتوربينات غازية تمكنها من الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومات تسليحها صواريخ K-SAAM المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SSM-700K المضادة للسفن والأهداف البحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، فضلا عن أنظمة ورادارات حديثة للكشف والتشويش على السفن والغواصات المعادية، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا