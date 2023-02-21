 
مباشر

خبير يوضح سبب استمرار خطر حدوث تسونامي بعد الزلازل الجديدة في تركيا

العلوم والتكنولوجيا

خبير يوضح سبب استمرار خطر حدوث تسونامي بعد الزلازل الجديدة في تركيا
Globallookpress l31/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uspj

أعلن بيتر شيبالين، مدير معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية بأكاديمية العلوم الروسية، أن خطر حدوث تسونامي بعد زلزال هاتاي ضئيل، ولكن قد يسببه سقوط صخرة كبيرة في البحر.

إقرأ المزيد
زلزالان يضربان هاتاي التركية وهزات أرضية شديدة تضرب لبنان وسوريا وفلسطين
زلزالان يضربان هاتاي التركية وهزات أرضية شديدة تضرب لبنان وسوريا وفلسطين



يذكر أن السلطات المحلية في محافظتي أنطاليا ومرسين الساحليتين منعت المواطنين من الاقتراب من ساحل البحر بعد وقوع زلزالين في محافظة هاتاي بقوة 6.4 و5.8 درجات.

ويقول شيبالين: "لن يسبب زلزال بهذه القوة تسونامي كبيرا جدا، و الشيء الوحيد الذي يمكن ان يسببه هو انهيار أجسام كبيرة كالصخور الكبيرة سبق أن تخلخلت سابقا، لأن سقوط مثل هذه الكتل الكبيرة في البحر يمكن أن يسبب ما بشيه التسونامي".

وإن وقوع زلازل قوتها تصل إلى 6 درجات في مركز الزلازل التي وقعت يوم 6 فبراير الجاري (قوتها 7.7 و7.6 درجة)، هو، وفقا له، أمر طبيعي خلال شهر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا