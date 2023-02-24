كوريا الجنوبية تطور كاسحات ألغام بحرية مجهزة بغواصات مسيّرة

أعلن موقع Naval New أن كوريا الجنوبية تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من كاسحات الألغام البحرية لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع "أعلن مكتب برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية (DAPA) عن بدء تطوير سفن جديد كاسحة للألغام البحرية من نوع MSH-II ".

وأضاف المنشور "السفن الجديدة ستحل محل كاسحات الألغام البحرية القديمة من فئة Ganggyeong، والتي أدخلت الخدمة لصالح جيش كوريا الجنوبية ما بين عامي 1986 و1994، وستعمل مع سفن Yangyang الجديدة التي يمتلكها سلاح البحرية الكوري الجنوبي".

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وعلى عكس الأجيال السابقة من كاسحات الألغام البحرية فإن سفن MSH-II ستكون مجهزة بالروبوتات والغواصات المسيّرة الصغيرة التي بإمكانها استكشاف الألغام البحرية وتدميرها ليكون طاقم السفن بعيدا عن خطر انفجارات هذه الألغام.

وستحصل هذه السفن على هياكل مصنوعة من البلاستيك المدعم بالألياف الزجاجية كما في كاسحات الألغام الروسية الحديثة، وسيعادل مقادار إزاحة كل سفينة منها 700 طن تقريبا، كما ستجهّز برشاشات M61 من عيار 20 ملم، ورشاشات M60 من عيار 7.62 ملم.

المصدر: سلاح روسيا