مخاطر زرع شرائح دماغية مدمجة في جماجم البشر!

تعمل شركة Neuralink الناشئة لإيلون موسك، على خطة زرع شريحة دماغية مدمجة في جمجمة الإنسان منذ تأسيسها في عام 2016.

وبعد سنوات من الاختبار على الحيوانات، أعلن موسك في ديسمبر أن الشركة تخطط لبدء التجارب البشرية في غضون ستة أشهر (على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي قال فيها إن هذه التجارب تلوح في الأفق).

وأمضت Neuralink أكثر من نصف عقد في اكتشاف كيفية ترجمة إشارات الدماغ إلى مخرجات رقمية - تخيل أن تكون قادرا على تحريك مؤشر أو إرسال رسالة نصية أو كتابة معالج كلمات بمجرد التفكير.

وبينما ينصب التركيز الأولي على حالات الاستخدام الطبي، مثل مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على التواصل، يطمح موسك إلى استخدام شرائح Neuralink في الاتجاه السائد - كما قال، لوضع "Fitbit في جمجمتك".

ولا تعد شركة موسك المجموعة الوحيدة التي تعمل على واجهات الدماغ والحاسوب، أو الأنظمة لتسهيل الاتصال المباشر بين العقول البشرية وأجهزة الكمبيوتر الخارجية. ويبحث باحثون آخرون في استخدام BCIs لاستعادة الحواس المفقودة والتحكم في الأطراف الصناعية، من بين تطبيقات أخرى.

وفي حين أن هذه التقنيات لا تزال في مهدها، إلا أنها كانت موجودة لفترة كافية للباحثين لتكوين فكرة متزايدة عن كيفية تفاعل الغرسات العصبية مع عقولنا.

وكما قالت آنا ويكسلر، الأستاذة المساعدة للفلسفة في قسم الأخلاقيات الطبية والسياسة الصحية في جامعة بنسلفانيا: "بالطبع يتسبب ذلك في حدوث تغييرات. والسؤال هو ما هي أنواع التغييرات التي تسببها، ومدى تأثيرها؟ التغييرات مهمة؟".

إن التدخل في العمليات الدقيقة للعقل البشري هو عمل شاق، والتأثيرات ليست دائما مرغوبة أو مقصودة. ويمكن أن يشعر الأشخاص الذين يستخدمون BCIs بإحساس عميق بالاعتماد على الأجهزة، أو كما لو أن إحساسهم بأنفسهم قد تغير. وقبل أن نصل إلى النقطة التي يصطف فيها الناس للحصول على هاتف ذكي مزروع في عقولهم، من المهم أن نتعامل مع مخاطرها الأخلاقية الفريدة.

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من الخيال العلمي إلى صناعة بمليارات الدولارات

في فيلم The Terminal Man عام 1974، يحصل رجل على غرسة دماغية للمساعدة على نوباته. وفي حين أن العملية تبدو ناجحة في البداية، إلا أن الأمور تسوء عندما يتسبب التعرض المستمر للرقاقة في هياج ذهاني.

وبينما لا يزال يتعين على البشر إنتاج سيارات طائرة، أو إرسال بعثات بشرية إلى المريخ، أو هندسة نسخ متماثلة مقنعة، فقد تكون BCIs هي التقنية الأكثر أهمية ليس فقط للحاق بالركب ولكن في بعض الحالات لتجاوز صور الخيال العلمي المبكرة. أكثر من 200000 شخص حول العالم يستخدمون بالفعل نوعا من BCI، ومعظمهم لأسباب طبية. ولعل أشهر حالات الاستخدام هي غرسات القوقعة الصناعية، والتي تمكن الأصم من السمع إلى حد ما.

وهناك حالة استخدام بارزة أخرى هي الوقاية من نوبات الصرع: يمكن للأجهزة الموجودة مراقبة نشاط إشارات الدماغ للتنبؤ بالنوبات وتحذير الشخص حتى يتمكن من تجنب أنشطة معينة أو تناول أدوية وقائية.

واقترح بعض الباحثين أنظمة لا تكتشف النوبات فحسب، بل تمنعها من خلال التحفيز الكهربائي، وهي الآلية الموضحة في The Terminal Man تقريبا. وتم إجراء عمليات الزرع للأشخاص المصابين بمرض باركنسون والاكتئاب والوسواس القهري والصرع في التجارب البشرية لسنوات.

وأدت التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي ومواد الفحص العصبي إلى جعل الأجهزة أقل توغلا وأكثر قابلية للتوسع، الأمر الذي اجتذب بطبيعة الحال موجة من التمويل الخاص والعسكري. وتعد Paradromics وBlackrock Neurotech وSynchron مجرد عدد قليل من المنافسين المدعومين من المشاريع والذين يعملون على أجهزة للأشخاص المصابين بالشلل.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت شركة ناشئة Science عن مفهوم للواجهة الكهربية الحيوية للمساعدة في علاج العمى. وفي سبتمبر الماضي، حصلت شركة Magnus Medical على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء علاج موجه لتحفيز الدماغ لاضطراب الاكتئاب الشديد.

وفي هذه الأثناء، واجهت Neuralink تاريخا حافلا بالوعود المبالغ فيها - على سبيل المثال، الفشل في الوفاء بالجداول الزمنية، وقيل إنها أطلقت تحقيقا فيدراليا في مزاعم انتهاكات رفاهية الحيوان. وقدرت شركة Grand View Research لاستخبارات السوق العالمي لزراعة الدماغ بـ 4.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وتوقعت شركات أخرى أن الرقم يمكن أن يتضاعف بحلول عام 2030.

وفي الوقت الحالي، تم تقييد BCIs في المجال الطبي، ولكن تم اقتراح مجموعة واسعة من الاستخدامات غير الطبية لهذه التكنولوجيا. ووصفت الأبحاث المنشورة في 2018 المشاركين الذين يستخدمون BCIs للتفاعل مع العديد من التطبيقات على جهاز "أندرويد" اللوحي، بما في ذلك الكتابة والرسائل والبحث في الويب فقط من خلال تخيل الحركات ذات الصلة. وتتضمن المزيد من التطبيقات التخمينية ممارسة ألعاب الفيديو، أو التلاعب بالواقع الافتراضي، أو حتى تلقي مدخلات البيانات مثل الرسائل النصية أو مقاطع الفيديو مباشرة، متجاوزا الحاجة إلى شاشة.

وقد تبدو هذه مثل الخيال العلمي، ولكن الحقيقة هي أننا وصلنا إلى نقطة حيث بدأت الحواجز الثقافية والأخلاقية لهذا النوع من التكنولوجيا تتفوق على الحواجز التقنية. وعلى الرغم من الطبيعة الخيالية لـ The Terminal Man، فإن دوره الكارثي يثير أسئلة حقيقية حول التأثيرات غير المقصودة لـ BCIs.

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تغيير العقل

لم تكن هناك حالات مؤكدة من التهيجات العنيفة التي تسببها BCIs، لكن الأدلة الدامغة تشير إلى أن الأجهزة يمكن أن تسبب تغييرات معرفية خارج نطاق التطبيقات المقصودة. وبعض هذه التغييرات كانت إيجابية؛ بعد كل شيء، تهدف BCIs إلى تغيير أشياء معينة عن مستخدميها.

وأجرت ويكسلر، أستاذة الفلسفة في جامعة بنسلفانيا، مقابلات مع أشخاص مصابين بمرض باركنسون كانوا يخضعون لتحفيز الدماغ العميق، وهو علاج جراحي يتضمن زرع أسلاك معدنية رفيعة ترسل نبضات كهربائية إلى الدماغ للمساعدة في تخفيف الأعراض الحركية، ووجد أن العديد منهم فقدوا أعراضهم. الشعور بالذات قبل الخضوع للعلاج.

ولاحظ إيرن كلاين وسارة غورينغ، الباحثان في جامعة واشنطن، تغييرات إيجابية في الشخصية والإدراك الذاتي بين الأشخاص الذين يستخدمون BCIs.

وفي ورقة بحثية نُشرت عام 2016 حول المواقف والاعتبارات الأخلاقية المحيطة بـ DBS، أفادا أن المشاركين في الدراسة شعروا في كثير من الأحيان أن العلاج ساعدهم على استعادة الذات "الأصيلة" التي تآكلها الاكتئاب أو اضطراب الوسواس القهري.

وقال أحد المرضى: "بدأت أتساءل ما أنا، وما هو الاكتئاب، وما هو المحفز". وفي حديث في أواخر عام 2022 حول بحث مشابه، وصفت أخصائية علم النفس العصبي سينثيا كوبو، الشعور المتزايد بالسيطرة والاستقلالية بين المرضى الذين قابلتهم.

لكن ليست كل التغييرات التي وجدها الباحثون مفيدة. في المقابلات مع الأشخاص الذين خضعوا لمؤشرات BCI، لاحظ فريدريك غيلبرت، أستاذ الفلسفة في جامعة تسمانيا المتخصص في أخلاقيات الأعصاب التطبيقية، بعض التأثيرات الغريبة.

وقال: "مفاهيم الشخصية والهوية والفاعلية والأصالة والاستقلالية والذات - هذه أبعاد مضغوطة وغامضة ومبهمة للغاية. لا أحد يوافق حقا على ما تقصده، ولكن لدينا حالات من الواضح فيها أن BCIs قد أحدثت تغييرات في الشخصية أو التعبير عن النشاط الجنسي".

وعبر العديد من دراسات المقابلات، لاحظ غيلبرت أن المرضى أبلغوا عن مشاعر عدم التعرف على أنفسهم، أو ما يشار إليه عادة باسم "القطيعة" في البحث.

وقال: "إنهم يعرفون أنهم هم أنفسهم، لكن الأمر ليس كما كان قبل الزرع". وأعرب البعض عن شعورهم بامتلاك قدرات جديدة لا علاقة لها بعملية الزرع، مثل امرأة في أواخر الخمسينيات من عمرها تؤذي نفسها أثناء محاولتها رفع طاولة بلياردو كانت تعتقد أنها تستطيع تحريكها بمفردها.

وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون BCIs للمساعدة في وجود قيود طبية كبيرة، فمن المنطقي أن يكون للعلاج تأثير نفسي إيجابي. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتفكير في استخدام رقائق الدماغ للاستخدام الشائع، فهناك الكثير من القلق بشأن الجوانب السلبية.

هاتف ذكي في عقلك

مع تحسن التكنولوجيا، اقتربنا أكثر من رؤية "Fitbit في جمجمتك". لكن هناك سبب لتوخي الحذر. بعد كل شيء، إذا كان من السهل أن تصبح مدمنا على هاتفك، فكر فقط في مقدار الإدمان الذي يمكن أن يكون عليه إذا تم توصيله مباشرة إلى عقلك.

وأخبر غيلبرت عن مريض أجرى مقابلة معه والذي أصيب بنوع من شلل القرار، وشعر في النهاية أنه لا يمكنه الخروج أو اتخاذ قرار بشأن ما يأكله دون استشارة الجهاز الذي أظهر ما يحدث في دماغه أولا.

وقال غيلبرت: "لا حرج في امتلاك جهاز يكمل القرار، ولكن في النهاية، كان الجهاز نوعا ما يحل محل الشخص في القرار، ويخرجه من الحلقة".

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وفي بعض الأحيان، يمكن للمريض الاعتماد كثيرا على أجهزته بحيث يشعر أنه لا يمكنه العمل بدونه. وواجه غيلبرت العديد من المشاركين في الدراسة الذين أصيبوا بالاكتئاب بعد فقدان الدعم لأجهزتهم وإزالتها، غالبا بسبب انتهاء تجربة معينة أو نفاد التمويل.

وقال أحد المشاركين في الدراسة، حصل على جهاز للكشف عن علامات نشاط الصرع، في مقابلة: "أنت تنمو تدريجيا وتعتاد عليه. لقد أصبحت أنا".

ويزداد هذا النوع من الاعتماد تعقيدا بسبب حقيقة أن BCIs يصعب دعمها ماليا والحفاظ عليها، وغالبا ما تتطلب جراحة دماغية لإزالتها وإعادة زرعها. ونظرا لأن BCIs لا تزال إلى حد كبير في المرحلة التجريبية، فهناك نقص في المعايير العالمية أو الدعم المالي المستقر، والعديد من الأجهزة معرضة لخطر فقدان التمويل بشكل مفاجئ. ويمكن للمتبنين الأوائل أن يضطرب إحساسهم بالذات بسبب مشكلات سلسلة التوريد أو تحديثات الأجهزة أو إفلاس الشركة.

وهناك أيضا مخاوف تتعلق بالخصوصية تأتي مع وصول الكمبيوتر إلى موجات دماغك. وقال غيلبرت: "إذا حصلت على جهاز لمساعدتك على تحريك ذراعك الاصطناعية، على سبيل المثال، فسيلتقط هذا الجهاز مصادر أخرى للضوضاء التي قد لا تريد أن تكون خارج دماغك. هناك الكثير من ضوضاء الخلفية، ويمكن فك شفرات ضوضاء الخلفية. يتم تحويل هذا الضجيج بالضرورة، ويجلس في مكان ما على السحابة".

ويمكن لأي شخص أن يتعلم الكثير من خلال دراسة موجات دماغك، وإذا تمكن أحد المتطفلين من الوصول إلى بياناتك، فيمكنه قراءة عقلك، بمعنى ما، من خلال البحث عن تعبيرات محددة لنشاط إشارات الدماغ.

ونظرا لأن BCIs لا تزال مقيدة بشكل أساسي بالمجال الطبي، فإن معظم المتبنين الأوائل يسعدون بإجراء هذه الأنواع من المقايضات.

وقالت ويكسلر: "إذا كان شخص ما يعاني من إعاقة تجعله غير قادر على التواصل، فسيكون سعيدا بشكل عام إذا كانت هناك تقنية تسمح له بذلك".

ولكن، بغض النظر عن فكرة أن BCIs غير الطبية من المحتمل أن تقدم مجموعة من المشاكل الجديدة، فمن غير الواضح أن المقايضات ستكون تستحق العناء فقط لأن يكون لديك Fitbit في رأسك.

وفي حين أننا ما زلنا بعيدين عن المستقبل السايبورغ للعقول المترابطة إلكترونيا التي تنبأ بها أشخاص مثل إيلون موسك، فإن النمو المتسارع للصناعة يزيد من ملحاحية الاعتبارات الأخلاقية التي كانت مقيدة في السابق بالخيال العلمي. وإذا كانت شريحة الدماغ قادرة على تغيير الأجزاء الرئيسية من شخصيتك، فلا ينبغي للشركات أن تتسرع في وضعها في أذهان الناس.

المصدر: ساينس ألرت