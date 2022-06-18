غرسات الدماغ الروسية ساعدت على تنشيط الحواس

ابتكرت مؤسسة دعم الصم والمكفوفين بالتعاون مع مختبر "Sensor-Tech" غير الربحي تقنية تؤثر في مناطق حسية مختلفة من الدماغ، تحفز أحاسيس معينة لدى الشخص.



وتشير صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذه التقنيات الجديدة تشمل ثلاث غرسات عصبية (شرائح رقيقة وصغيرة تلامس مباشرة قشرة الدماغ) لإعادة حاسة البصر للمكفوفين واستعادة السمع وعلاج الاضطرابات العصبية.

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وتتكون منظومة " الرؤية الاصطناعية" من جزء داخلي : الغرسة، التي تركب في الدماغ، وجزء خارجي هو آلة تصوير وكمبيوتر صغير، يحول صور الفيديو إلى إشارات للدماغ. هذه التقنية مناسبة للأشخاص الذين فقدوا بصرهم تماما (بما في ذلك أولئك الذين فقدوا عيونهم)، ولكن لديهم خبرة بصرية ودماغ سليم.

وتقول ناتاليا سوكولوفا، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم المكفوفين، "تخضع هذه الغرسة حاليا إلى اختبارات نهائية على الحيوانات، حيث ثبتت في يناير الماضي في أدمغة القردة واجتازت جميع الاختبارات بنجاح. وفي عام 2024 سيحصل عليها المتطوعون الأوائل عليها. ونتوقع أن تصبح عملية تثبيت هذه التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع في روسيا بحلول عام 2027".

أما الغرسة الخاصة باستعادة السمع، فتسمح بنقل الصوت مباشرة من الميكرفون إلى الأذن الداخلية، حيث نهاية العصب السمعي. وهذه التقنية تتكون أيضا من قسمين.

ووفقا للمبتكرين، ستساعد الغرسة الثالثة، الأشخاص المصابين بمرض باركنسون ومتلازمات الآلام المزمنة ومتلازمة توريت وغيرها من الاضطرابات العصبية.

ويشير المبتكرون، إلى أن هذه الغرسات تختبر حاليا على الحيوانات، وخلال عامي 2024-2025 سيبدأ اختبارها على المتطوعين.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"