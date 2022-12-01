شركة إيلون ماسك المتخصصة في إنتاج رقائق الدماغ في صدد إجراء تجارب على البشر

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته Neuralink المتخصصة في إنتاج رقائق الدماغ يتوقع أن تحقق تجارب سريرية على البشر في غضون 6 أشهر.

وقال أثناء حفل تقديم منتجات شركة Neuralink على "يوتيوب": "نريد توخي الحذر الشديد والتأكد من أن الجهاز سيعمل بشكل جيد قبل زرعه في جسم شخص ما. وأعتقد أننا أرسلنا معظم مستنداتنا إلى إدارة الرقابة الأمريكية على المواد الغذائية والدواء، وربما سنستطيع بعد 6 أشهر تقريبا زرع رقيقة Neuralink في دماغ الإنسان".

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وكانت "نيورالينك" قد أوضحت في وقت سابق كيف قامت بتدريب قرد مكاك زرعت في دماغه شريحة على لعب كرة الطاولة الافتراضية. وتضمنت الشريحة أكثر من 2000 قطب كهربائي مزروع في القشرة الحركية لقرد المكاك.

أوضح الأخصائيون أن الغرض من التجربة على البشر هو تمكين الأشخاص المشلولين من استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي من خلال تفعيل نشاط الخلايا العصبية.

يذكر أن ماسك كان قد كشف في وقت سابق عن خنزير زرعت في دماغه غرسة دماغية. وتأمل "نيورالينك" بأن تساعد تلك التجربة في علاج الأمراض العصبية.

يذكر أن إيلون ماسك أعلن عام 2017، في مقابلة مع موقع Wait But Why، أن شركة "نيورالينك" قد تطوّر في المستقبل تقنية وأجهزة تسمح بتبادل الأفكار عن بعد بدون الاستعانة بأي محادثة.

المصدر: برايم