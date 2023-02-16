القوات الخاصة الروسية تستخدم في دونباس مجمّعا استطلاعيا يتعرف على العسكري على مسافة 18 كيلومترا

طوّر المهندسون الروس مجمعا استطلاعيا بمقدوره التعرف على العسكري على مسافة 18 كيلومترا بواسطة أشعة ليزر.

وأوضح مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية أن منظومة الاستطلاع "إيرونيا" البصرية الإلكترونية هي التي شكّلت أساسا للمجمع الجديد الذي يتميز بمواصفات أفضل وفاعلية أعلى.

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ويعد المجمع جزءا لا يتجزأ من منظومة الاستطلاع الجديدة المنصوبة على منصة عربة "تايفون – في دي في" للمظليين، وتم تطويرها للاستخدام في العمليات الخاصة. وتسمح أجهزة المجمع باستقبال المعلومات وتسجيلها وتخزينها.

ويحتوى المجمع على بوصلة وجهاز للملاحة الفضائية ومقياس ليزر للمسافة يسجل إحداثيات ويرسلها على شكل إشارة رقمية إلى من يهمه الأمر. وقد تبلغ مسافة إرسال الإشارة 400 كلم في حال استخدام أجهزة الترحيل.

وتم الكشف عن المدرعة ЗА-СпН لأول مرة في منتدى الجيش – 2021. وهي مخصصة لاستخدامها من قبل وحدات القوات الخاصة التي تعمل بعيدا عن القوات الصديقة الأساسية.

وتستخدم المدرعة دروعا سيراميكية وتزوّد برشاش ثقيل عيار 12.7 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات ومدفع هاون عيار 82 ملم. وقد استخدمت مثل هذه المدرعات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

فيما يتعلق بمنظومة "إيرونيا" الإلكترونية البصرية فإنها تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة حيث تسمح الكاميرا التلفزيونية وأجهزة الرؤية الليلية ومقياس المسافة الليزري بجمع معلومات استطلاعية قيمة ليلا ونهارا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا