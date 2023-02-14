مدرعات الاستطلاع الألمانية تشارك في المعارك في أوكرانيا

لا تزال السلطات الألمانية تزوّد جيش نظام كييف بمعدات حربية مختلفة، بينها مدرعات Fennek الاستطلاعية الخفيفة. وقد سلّمت ألمانيا لأوكرانيا إلى حد الآن 5 مدرعات منها.

وتم تزويد مدرعة الاستطلاع Fennek بمنظومة الرصد البصري الإلكتروني التي يمكن رفعها إلى ارتفاع 5 أمتار، وبها كاميرات تلفزيونية ومقياس مسافة ليزري. وتحمل المدرعة كذلك مسيّرة Aladin الجوية القادرة على كشف الأراضي في المنطقة القريبة لمدة نصف الساعة.

ويبلغ وزن المسيّرة 3500 غرام، مدى عملها 15 كيلومترا، سرعتها 45 –90 كبم/ساعة، ارتفاع تحليقها يتراوح بين 30 و150 مترا.

إقرأ المزيد

يذكر أن مدرعة الاستطلاع الألمانية تزن 9700 كلغ وتستخدم قاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 40 ملم من طراز AGL ومعه 32 قنبلة. كما تم تزويدها برشاش 7.62 ملم من طراز AGL.

وتبلغ القوة التي ينتجها محركها 240 حصانا وسرعتها على الطريق المعبدة 110 كلم/ساعة. وبمقدور المدرعة عبور الموانع المائية والسير على سطح الماء.

وتبلغ سعة خزان الوقود في المدرعة 230 لترا ويمكن أن تسير إلى مسافة حتى 1000 كيلومتر دون أن تزوّد بالوقود، طاقمها 3 أفراد.

ويتوقع كذلك أن يزوّد جيش كييف قريبا بمدرعات Wiesel المجنزرة المحمولة جوا والتي سجّل شهود العيان في نهاية يناير الماضي تنقلات مثيلات هذه المعدات الحربية على الطرق الألمانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا