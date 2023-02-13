الجنود الروس يستخدمون تكتيك مدافع الهاون الجوالة في العملية العسكرية الخاصة

عندما يدور الحديث عن مدافع ذاتية الحركة عادة ما المقصود بالأمر هو عربات "مالكا"، " مستا – إس"، غياتسينت – إس" الثقيلة وما إلى ذلك.

بينما يستخدم الجنود الروس مدرعات مجنزرة أخف وزنا أو شاحنات عادية. وعلى سبيل المثال هناك ناقلة " إم تي – إل بي 82" المتعددة المهام التي يوضع عليها مدفع هاون "فاسيليوك الأوتوماتيكي الأملس الماسورة عيار 82 ملم.

وقد استخدمت مثل هذه المدافع الجوالة من قبل الجنود السوفيت في أفغانستان. ويضم طاقم المدفع الجوال 4 أفراد يجلسون في مؤخرة المدرعة ويطلقون النيران من مدفع الهاون الأوتوماتيكي أثناء توقفات قصيرة، ثم يستمرون في السير للحيلولة دون الاستجابة النارية من جانب العدو.

يبلغ وزن مدفع الهاون" فاسيليوك" نحو 620 كيلوغراما، وسرعة الرمي 170 طلقة في الدقيقة. ويتم إطلاق النيران بواسطة كاسيتات تحمّل في المدفع ويحتوي كل منها 4 ألغام.

ويتراوح وزن اللغم بين 3100 و4600 غرام حسب نوعيته. وسرعة اللغم الأولية 272 متر/ثانية. وتنشأ عند انفجار اللغم 800 شظية بوزن غرام واحد تصيب القوة البشرية في منطقة قطرها 6 أمتار.

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وتُنتج الصناعة الروسية مختلف الأنواع من الألغام: بما فيه ألغام جوفاء، ألغام دخان، ألغام إضاءة، وما إلى ذلك، ويبلغ المدى الأدنى لإطلاق اللغم 800 متر، المدى الأقصى 4270 مترا.

وتسير الناقلة التي يوضع فيها مدفع هاون بسرعة 61.5 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و6 كلم/ساعة على الماء. ويمكن أن تسير إلى مسافة 5000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا