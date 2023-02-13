روسيا تكشف في معرض هندي عن مسيّرة "أورلان" الاستطلاعية المطوّرة

ستكشف روسيا في معرض Aero India 2023 الهندي الدولي للطيران والفضاء في بنغالور لأول مرة عن مسيّرة "أورلان – 30" الاستطلاعية المطوّرة.

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أما شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" فستكشف عن برنامج مركب لمواجهة درونات العدو، بما في ذلك منظومة الحرب الإلكترونية الذاتية الحركة "ريبيلنت – باترول" التي تضمن حماية منطقة بقطر 20 كيلومترا، وبمقدورها اكتشاف درونات العدو وإسكات قنوات قيادتها وقنوات إرسال البيانات عن طريق التشويش الموجّه.

وسيتم في الهند لأول مرة كذلك الكشف عن منظومة "أباكان" للدرع الصاروخية غير الاستراتيجية، بصفتها وسيلة فعالة لمكافحة الصواريخ الباليستية التكتيكية والتكتيكية العملياتية. وتتضمن المنظومة 4 منصات لإطلاق الصواريخ ورادار " 98 إل 6 إي" المتعدد المهام. وبمقدور المنظومة اعتراض صواريخ العدو بشكل مستقل أو ضمن دفاعات جوية متناسقة.

وستعرض الشركة الروسية على الهنود كذلك شبكة واسعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية، بدءا من منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو وانتهاء بمنظومة "إس – 400" البعيدة المدى.

يذكر أن مسيّرة "أورلان - 30" الجوية تخصص بالدرجة الأولى لتصحيح نيران المدفعية. ومن مميزات المسيّرة قدرتها على معاونة مدفع "مستا – إس" الذاتي الحركة، ما يسمح له بتدمير الأهداف على إثر اكتشافها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا