عالم زلازل روسي يصف الزلزال الذي حدث في تركيا بالشاذ

وصف عالم الزلازل دميتري غلادكوتشوب، مدير معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، أن الهزة الأرضية الثانية كانت مماثلة للزلزال الأول.

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ويشير العالم في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى انه لذلك يمكن اعتبار الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا بأنه شاذ anormal.

ويقول: "حدثت هناك زلازل أقوى، ولكن زلزالين بهذه الدرجة من القوة أمر شاذ. لأنه عادة تكون الهزات الارتدادية أضعف من الهزة الأولى، لذلك لا تسبب مثل هذا الدمار".

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الزلزال الأول، الذي حدث في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا في الساعة 4.17 يوم 6 فبراير، 7.7 ومصدره على عمق 7 كيلومترات. وخلال النهار حدثت هزات أخرى مختلفة القوة، كانت قوة الهزة الثانية التي وقعت على مسافة 67 كيلومترا من كهرمان مرعش، مماثلة لقوة الهزة الأولى، ومصدرها على عمق 2 كلم.

المصدر: تاس