طلاب روس يبتكرون نعلا "ذكيا"

ابتكر طلاب جامعة الدولة للإدارة نعلا "ذكيا" (فرشة) للأحذية تحلل عملية المشي وتحذر مستخدميها من خطر أمراض الأقدام وتعطي التوصيات المناسبة.





ويشير المكتب الإعلامي للمبادرة الوطنية للتكنولوجيا، إلى أن هذا النعل "الذكي" سيطرح في الأسواق قبل نهاية السنة المقبلة.

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ويقول مصدر في المكتب الإعلامي: "ابتكر طلاب جامعة الدولة للإدارة نموذجا أوليا لنعل "ذكي" يجمع المعلومات اللازمة ويحلل ميزات القدمين عند المشي واستنادا إلى نتائجها يقدم التوصيات المناسبة".

ويضيف المصدر، يجمع النعل "الذكي" يوميا المعلومات الاحصائية اللازمة ويقدم تقريرا إلى مستخدمه. ويتضمن هذا التقرير معلومات عن كيفية مشي مستخدِمه وهل يعاني من خطر الإصابة بأمراض في الأطراف السفلى وكذلك كيف تعمل المفاصل.

ويقول مكسيم غوسينوف المشرف على المشروع: "ابتكارنا مناسب للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وكذلك لمن يعاني من أمراض مزمنة في الأطراف السفلى مثل الأقدام المسطحة والدوالي. كما سيكون موضع اهتمام الرياضيين ومن يعمل واقفا على قدميه فترة طويلة".

المصدر: نوفوستي