المبتكرون الهنود يكشفون عن أحذية مطاطية قادرة على إطلاق النيران

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر أحذية مطاطية هندية الصنع يمكن الرماية منها.

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر أحذية مطاطية هندية الصنع يمكن الرماية منها. كما أظهر الفيديو رجلا يتنزه مرتديا حذاء مطاطيا مزودا بسلاح ناري مبتكر. أما إطلاق النار منه فيمكن تحقيقه بواسطة جهاز لاسلكي.

وسيواجه المرء بالتأكيد مشاكل عند إطلاق النيران من السلاح، أما حجمه الكبير فيجعله ظاهرا في أي مكان وأية لحظة.

وعلاوة على ذلك فإن السلاح يمكن أن يتعطل في أية لحظة بعد وقوعه في بركة أو أعشاب عالية. ويبدو أن الفيديو أظهر خيالا طريفا للمبتكرين الهنود.

المصدر: سلاح روسيا