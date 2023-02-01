الجيش البريطاني يحصل على سفينة جديدة لمكافحة الألغام البحرية

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية البريطاني سيحصل على سفينة خاصة لمكافحة الألغام البحرية.

وجاء في منشور على الموقع "وصلت إلى بليموث مؤخرا سفينة MV Island Crown التي تم شراؤها مقابل 40 مليون جنيه استرليني، هذه السفينة سيتم تعديلها وتجهيزها بغواصات مسيرة صغيرة للبحث عن الألغام البحرية وتدميرها".

وأضاف المنشور"خلال تعديل السفينة سيتم تجهيزها أيضا بأنظمة الاتصالات التي يستخدمها سلاح البحرية البريطاني، وفي المستقبل من المفترض أن تنقل إلى قاعدة كلايد التي يديرها سلاح البحرية".

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ومن المتوقع تبعا لـ Naval News أن تستخدم بريطانيا هذه السفينة لمكافحة الألغام في مياه شمال المحيط الأطلسي، وأن تستعملها أيضا في عمليات ضمان سلامة الكوابل والأنابيب البحرية.

ومن جهته قال وزير المشتريات الدفاعية البريطاني، أليكس تشوك: "الحصول على هذه السفينة هو خطوة اخرى للأمام في مشروع تحديث قدرات سلاح البحرية البريطاني، وستلعب هذه السفينة دورا مهما في حماية البحارة من الأخطار التي قد تهددهم أثناء تنفيذهم لمهامهم.

المصدر:سلاح روسيا