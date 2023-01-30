روسيا تطور سفنا بتقنيات جديدة لنقل الغاز المسال

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير سفن جديدة مصنوعة بتقنيات فريدة، مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإنه وخلال اجتماع عقد في بطرسبورغ مؤخرا ناقش خبراء من شركة "Atomenergomash" ومركز "كريلوف" الحكومي الروسي للأبحاث المشروع الحكومي رقم "10070" لتطوير سفن جديدة لنقل الغاز المسال".

وخلال مناقشة المشروع اقترح الخبراء تقنية مميزة لتخزين ونقل الغاز المسال في السفن الجديدة، بالاعتماد على خزانات مصنوعة من مواد بولميرية مركبة مطورة في روسيا.

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وأشار الخبراء إلى أن الخزانات المصنوعة من بوليميرات الكربون والتي تطورها شركة UMATEX الروسية تعتبر أقوى وأخفّ وزنا من خزانات الألومينيوم التقليدية المستعملة في ناقلات الغاز حاليا، كما أن هذه التقنية في صنع الخزانات تمكّن من دمج الخزانات بشكل متواز في السفن خلال مراحل تطويرها، ما يقلل من وقت تصنيع السفن.

وتم تضمين مشروع إنتاج السفن المذكورة في الخطة التي تعمل عليها روسيا لتطوير طريق بحر الشمال حتى عام 2035، والتي في إطارها يتم أيضا تطوير كاسحات جليد نووية روسية الصنع بالكامل.

المصدر: وكالات روسية