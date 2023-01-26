الجيش الروسي يستعد لاستلام كاسحة جليد عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لتسليم سلاح البحرية الروسي كاسحة جليد عسكرية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت كاسحة الجليد العسكرية الروسية الجديدة Evpatiy Kolovrat رحلتها من بطرسبورغ متوجهة إلى قاعدتها المستقبلية الدائمة في كامشتاتكا، حيث ستعمل هناك لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأشار البيان إلى "أن السفينة المذكورة وخلال رحلتها إلى القاعدة ستقطع مسافة كبيرة، وستمرّ بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكنها أن تعمل كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.

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وتتمتع سفن المشروع 21180М بهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، والعمل لمدة 30 يوما، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا