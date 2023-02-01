أحدث مدرعة روسية تزوّد بمدفع عيار 57 ملم

يمكن أن تحمل مدرعة "مانول" القتالية التي تم تطويرها في مدينة كورغان بجنوب غرب سيبيريا أسلحة مختلفة.

ومن بينها نسخة مزوّدة بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم يتم نصبه داخل برج مدرع غير مأهول من تصنيع شركة "بوريفِستنيك" الروسية.

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وقد تم كشفها أكثر من مرة في معارض مختلفة، بما في ذلك منتديات "الجيش" العسكرية التقنية بضواحي موسكو حيث قيّم الأخصائيون والضيوف القدرة النارية العالية لعربة "بي إم بي" (مانول) حيث يمكن أن يدمّر مدفعها المدرعات البرية ويصيب أهدافا بحرية مختلفة وكذلك أهدافا جوية، بما فيها الطائرات والمروحيات الضاربة من كافة أنواعها والمسيّرات.

ويبلغ المدى الأقصى لرمي مدفع المدرعة 14500 متر وسرعة إطلاق النيران 80 طلقة في الدقيقة. ويزوّد المدفع بـ80 ذخيرة عيار 57 ملم. وتم تزويد عربة "بي إم بي" برشاش عيار 7.62 ملم بعدد الذخائر 2000 ذخيرة. كما يمكن تزويد النماذج السابقة لـ"مانول" بصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

ومن أجل مكافحة الدبابات تستخدم المدرعة الصواريخ الموجّهة البعيدة المدى ذات الرؤوس المزدوجة. وتساعدها في إصابة الهدف الدقيقة منظومة حديثة لقيادة النيران.

فيما يتعلق بجنزير المدرعة فإن "مانول" عبارة عن نموذج مطوّر لعربة "بي إم بي – 3" التي تخدم طويلا في الجيش الروسي، وقد أظهرت فاعليتها وتختلف "مانول" عن تلك العربة بمحرك "أو تي دي – 32" الذي يولد قوة 660 حصانا ويتوزع في القسم الأمامي للمدرعة.

وقد تصل سرعة المدرعة على الطريق المعبدة 70 كلم/ساعة و55 كلم/ساعة على الطريق الترابية و9.5 كلم/ساعة على سطح الماء. وبمقدور عربة "مانول" نقل 8 أفراد مسلحين، فضلا عن فرديْن يشكلان طاقمها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا