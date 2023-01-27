مدرعة مزودة بصواريخ "كورنيت" قادرة على تدمير دبابة "ليوبارد – 2" من مسافة 10 كيلومترات

تنتج الصناعة العسكرية الروسية منظومات ومجامع حربية قادرة على تدمير أية دبابة غربية حديثة.

وهناك على سبيل المثال منظومة "كورنيت – دي 1" المضادة للدبابات المزوّدة بنظام القيادة والتوجيه العامل بالليزر ونظام مكافحة التشويش وجهاز التصويب للرؤية الليلية ونظام مرافقة الأهداف.

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وقال ناطق باسم شركة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة والمعدات الحربية إن كل تلك الأجهزة تسمح بتحقيق مبدأ "إرم وانسَ" وتضمن احتمالية إصابة الهدف بنسبة لا تقل عن 97 – 99%. وفي حال نصب "منظومات "كورنيت" المضادة للدبابات على مدرعة قتالية يمكن توجيه 4 منظومات إلى هدفين في آن واحد.

ويبلغ مدى عمل المنظومة 10 كيلومترات نهارا و8 كيلومترات ليلا وتطلق المنظومة النيران بصواريخ ذات رؤوس مزدوجة جوفاء بمقدورها اختراق الدروع حتى 1300 ملم. كما يمكن تجهيز رأس الصاروخ بحشوة شديدة الانفجار. ويمكنها إصابة أحدث الأنواع من دبابة "ليوبارد - 2" من مسافة 10 كيلومترات.

وبمقدور "كورنيت" أن تدمر إلى جانب الدبابات والمدرعات والمدافع الذاتية الحركة، الطائرات والمروحيات المحلقة على ارتفاع منخفض وكذلك المسيّرات من مختلف الأنواع.

ويمكن نصب منظومات "كورنيت" المضادة للدبابات على مدرعتات "تيغر – إم" و"تايفون – كا" و" بي إم دي – 4 إم" والمدرعات الروسية الحديثة الأخرى التي تحمل 16 صاروخا من هذا النوع، بما في ذلك 8 صواريخ جاهزة للقتال.

وطاقم المدرعة بحاجة إلى 8 ثواني فقط لتحويل المنظومة من وضع المسير إلى وضع القتال.

وتسير مدرعة " بي إم دي – 4 إم" المخصصة لنقل المظليين والمزودة بمنظومات "كورنيت" على الطريق المعبدة بسرعة 110 كلم/ساعة إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزود بالوقود.

المصدر: روسيسكايا غازيتا