الصين تكشف عن مدمرتها البحرية الجديدة

نشرت وسائل إعلام صينية صورا وفيديوهات للمدمرة العسكرية الجديدة التي صممت لصالح سلاح البحرية في جيش البلاد.

وتبعا لصحيفة Global Times فإن "المدمرة Zunyi ظهرت في إحدى البرامج التلفزيونية التي عرضتها محطات تلفزة صينية بمناسبة الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في المدينة التي سمّيت السفينة على اسمها، وهذه السفينة هي المدمرة السابعة من فئة Type-055 التي تصنع لصالح الجيش الصيني".

وكانت الصين قد ضمّت أول مدمرة من فئة Type-055 لسلاح البحرية في جيشها عام 2020، وبعدها أدخلت إلى الخدمة 5 سفن من هذا النوع هي: "لاسا"، و"آنشان"، و"ووشي"، و"داليان"، و"يانان".

وتنتمي سفن Type-055 إلى فئة المدمرات العسكرية من الجيل الرابع، وتعمل كسفن مرافقة لحاملات الطائرات الضاربة، كما يمكن الاعتماد عليها كمراكز تحكم بحرية في العمليات العسكرية، وكسفن قتالية ودفاعية.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، وعرضها 20 م، كما يمكنها حمل طاقم مكون من 300 شخص، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ HQ-26 الشبيهة بصواريخ SM-3 الأمريكية، وصواريخ HQ-9B المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن، فضلا عن مدافع من عيار 130 ملم، وصواريخ HQ-10 للاشتباك القتالي القريب، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا