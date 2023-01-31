المهندسون الروس يبتكرون رادارا يكتشف درونات خفيفة جدا

ابتكر المهندسون الروس رادارا بمقدوره اكتشاف درونات خفيفة بوزن ما لا يقل عن 150 غراما، وذلك باستخدام قطع غيار روسية الصنع فقط.

أفاد بذلك لوكالة "نوفوستي" ناطق باسم مؤسسة "المبادرة التكنولوجية القومية". وقال إن الرادار قادر على تتبع حتى الدرونات الخفيفة جدا بوزن 150 غراما على مسافة 10000 متر.

وأوضح الناطق أن الرادار الجديد تم تطويره في معهد "كارتسيف" للبحوث العلمية في مجال الحواسيب.

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وحسب رئيس مختبر الطائرات المسيّرة، فيتالي دولغوف فإن هذا الاختراع مهم جدا لروسيا التي تشهد في الوقت الراهن تطورا سريعا للمسيّرات يجب أن يرافقه ظهور اختراعات تضمن استخدامها الآمن.

وأضاف أن الرادار ليس بمقدوره اكتشاف مسيّرات كبيرة الحجم فحسب بل ودرونات صغيرة الحجم بوزن ما لا يقل 150 غراما عند الإقلاع تدخل منطقة مسؤولية أنظمة الرصد، وبينها درونات من طراز DJI.

وأوضح أن الاختراع الجديد مُخصص لاكتشاف المسيّرات وقياس احداثياتها على مسافة 10 كيلومترات في كل ظروف الطقس.

يذكر أنه عند اكتشاف الدرون يقيس الرادار سرعته ومسافته وترسل أوتوماتيكيا معلومات عن تحليقه إلى مَن يهمه الأمر وإلى كاميرات التعرف على الأهداف مثلا.

وأشار فيتالي دولغوف، إلى أن المهندسين الروس كانوا بحاجة إلى عام واحد لتصميم الرادار الذي يعتبر الآن جاهزا لإنتاجه صناعيا على دفعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا