روسيا في صدد تطوير ترام نهري حديث

شهدت مدينة كالينينغراد الروسية إقامة مراسم الانطلاق في بناء سفينة الركاب الروسية "إينيا" التي تم تصميمها في مكتب "أونيغا" للتصاميم البحرية.

وستتسع السفينة لـ54 راكبا وفرديْن من الطاقم، وعمق الغطس فيعا 0.5 متر وطولها 24.8 متراً، وستعمل كترام نهري.

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وخلافا لسابقتها "سوتاليا" من تصميم المكتب نفسه فإن ارتفاع "سفينة الركاب "أينيا" بلغ 1.4 متراً، ما لا يسمح باستخدامها في الأنهار فحسب بل وفي البحيرات والأحواض المائية الكبيرة الأخرى.

وأشار نائب مدير عام شركة السفن الموحدة الروسية سيرغي إيلياشينكو إلى أن شركته توسّع اسطول النقل النهري تنفيذا لتعليمات أعطاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تطوير مواصلات نهرية محلية منتظمة، وقال إن الترام "أينيا" نموذج أقوى من ترام "سوتاليا" النهري، وستبلغ سرعته القصوى 40 كلم/ساعة. كما بلغت نسبة قطع الغيار الوطنية الصنع فيه 90%. وتم تقريب مشروع "إينايا" من مشروع "سوتاليا" من الناحيتين الهندسية والتصميمية، الأمر الذي سيبسّط استثمار اسطول السفن المذكورة.

يذكر أن "أينيا"، شأنه شأن "سوتاليا" أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى دلفين يعيش في نهر الأمازون، إذ أن مظهرهما الخارجي يشبه مظهر الدلفين النهري.

المصدر: نوفوستي