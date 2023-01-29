ما هي حقيقة المجرة الحلزونية المثالية الشكل التي ظهرت فوق هاواي؟

ظهرت لفترة وجيزة "دوامة" ضوئية مثالية بشكل مخيف على شكل مجرة حلزونية في سماء الليل فوق هاواي.

واتضح أن هذا الجسم اللولبي المذهل مكون في الواقع من وقود صاروخ متجمد تم طرده أثناء إطلاق "سبيس إكس".

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والتقط مقطع فيديو لأثر العرض الضوئي في 18 يناير بواسطة كاميرا Subaru-Asahi Star، المملوكة من قبل المرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ) ووكالة الأنباء اليابانية أساهي شيمبون، المرفقة بتلسكوب Subaru على قمة ماونا كيا، وهو بركان خامد في جزيرة هاواي الكبيرة.

وفي اللقطات السريعة، تظهر نقطة صغيرة من الضوء في دوامة متوهجة مثالية تتحرك عبر السماء لعدة دقائق قبل أن تتلاشى في العدم.

وكتب مسؤولو لمرصد الفلكي الوطني الياباني على "تويتر": "يبدو أن الشكل الحلزوني مرتبط بإطلاق شركة سبيس إكس قمرا صناعيا جديدا".

وتمثلت عملية إطلاق "سبيس إكس" المعنية في صاروخ "فالكون 9" الذي انطلق بنجاح من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا في الساعة 7:24 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:24 بتوقيت غرينتش) حاملا قمرا صناعيا جديدا لنظام تحديد المواقع العالمي لقوة الفضاء الأمريكية، وفقا لما ذكره موقع "سبيس" العلمي.

تم فصل المرحلة الأولى من الصاروخ، والتي توفر الدفع الرئيسي للإقلاع، عن المرحلة الثانية التي تحمل الحمولة الصافية بعد نحو 3 دقائق من الإطلاق وعادت في النهاية إلى الأرض.

وبعد الانفصال عن المرحلة الأولى، استخدمت المرحلة الثانية محركها الصغير لدفع نفسها إلى موضعها لإيصال القمر الصناعي.

وبمجرد إيصال القمر الصناعي، يتم بعد ذلك إخراج أي وقود متبقي قبل إعادة الدخول، ما يؤدي إلى دوران المرحلة الثانية قبل الخروج من المدار والسقوط على الأرض في المحيط الهادئ.

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وكانت النتيجة عبارة عن سحابة من بلورات الوقود المجمدة على شكل حلزوني، والتي أضاءتها أشعة الشمس، وفقا لموقع Spaceweather.com .

هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها صواريخ "سبيس إكس" في عروض ضوئية مبهرة. في أبريل 2022، التقطت كاميرا Subaru-Asahi Star دوامة متلألئة من الضوء بعد أن أطلقت "سبيس إكس" قمرا صناعيا للتجسس على متن صاروخ "فالكون 9" آخر.

وكتب ممثلو موقع Spaceweather.com أن ما يسمى بـ "حلزونات سبيس إكس" أصبحت "شائعة فوق المحيط الهادئ" لأن هذا هو المكان الذي تسقط فيه معظم مراحل صواريخ "فالكون 9" عائدة إلى الأرض.

وتسبب وقود الصواريخ المجمد أيضا في العديد من التشوهات البصرية المذهلة في أجزاء أخرى من العالم. على سبيل المثال، في مارس 2022، تسبب الوقود المتجمد من صاروخ صيني في تكوين جرم سماوي كبير من الضوء أدى إلى تفجير عرض للشفق القطبي في ألاسكا.

وفي أكتوبر 2017، شوهد جرم سماوي أزرق أكبر في السماء فوق سيبيريا، وفقا لموقع "ساينس ألرت"، بسبب وقود الصواريخ المتجمد.

المصدر: لايف ساينس