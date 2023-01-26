المركبة المدارية القمرية لكوريا الجنوبية تكشف عن صور مذهلة بالأبيض والأسود للأرض والقمر

مرت 55 عاما منذ أن التقط رائد فضاء "أبولو 8" بيل أندرس صورة مبدعة من شأنها تغيير تصور البشرية لعالمنا إلى الأبد.

وتُعرف الصورة باسم "شروق الأرض" (Earthrise)، وقد التقطت باللون الأزرق للكوكب وهو يطفو على خلفية الليل الأبدي للفضاء.

والآن، بذلت المركبة المدارية القمرية الأولى من كوريا الجنوبية قصارى جهدها لمحاكاة شروق الأرض هذا من القمر بسلسلة من الصور المذهلة بالأبيض والأسود لكوكبنا وقمره.

وبعد الدوران حول القمر لأكثر من شهر بقليل، ترسل المركبة الكورية الجنوبية الآن صورا تخطف الأنفاس لجارنا الصخري وكوكبنا أيضا.

In case you missed it: A Korean moon probe - the Korea Pathfinder Lunar Orbiter aka Danuri ("moon enjoy") - has captured iconic black-and-white images of Earth and the moon. 🌎🌕📸



See more of Danuri's Earth and moon images: https://t.co/278UMQMSLT



📸 KARI. pic.twitter.com/VPo4g144A9 — EarthSky (@earthskyscience) January 23, 2023

Earth rising. Photo from South Korea's lunar orbiter. The Danuri spacecraft arrived in lunar orbit in Dec. 2022, and its fir pic.twitter.com/LYYVhgqYrq — President Kamala’s Hand (Again) (@myronjclifton) January 25, 2023

تم إطلاق Danuri، وهي عبارة عن كلمتين كوريتين "dal" التي تعني القمر و"nuri" التي تعني الاستمتاع، وفقا لوكالة ناسا، على متن صاروخ "سبيس إكس" من الولايات المتحدة في أغسطس 2022، ودخلت المركبة المدار القمري الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، بدأت ترسل صورا مذهلة لكوكبنا وسطح القمر، بما في ذلك تلك الصور التي تم نشرها على موقع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء.

وتتضمن الصور مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية للقمر ولقطة لأرض هائلة ترتفع فوق أفق القمر.

وهناك أيضا صورة بتقنية الفاصل الزمني (time-lapse) لمدار القمر حول الأرض تم التقاطها على مدار عدة ساعات.

The Korean Pathfinder Lunar Orbiter captured these images of the moon and earth, in black and white. The lunar surface in the first picture is stunning. pic.twitter.com/78Bz00617K — 🌘 TENACIOUS TEAH 🌘 (@TeahCartel) January 24, 2023

وستبدأ Danuri مهمتها العلمية الشهر المقبل، وستشمل رسم خرائط القمر وتحليل التضاريس القمرية، وقياس القوة المغناطيسية وأشعة غاما هناك.

وستختبر المركبة المدارية التي بلغت تكلفتها 180 مليون دولار، أيضا، تقنية "الإنترنت الفضائي" التجريبية عن طريق إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى الأرض، والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لتحديد المواقع المحتملة للهبوط على القمر من قبل كوريا الجنوبية في عام 2032.

وفي طريقها إلى مدار حول القمر، التقطت مركبة Danuri موكب القمر حول الأرض مرة واحدة يوميا لمدة شهر كامل، بدءا من 15 سبتمبر.

وبعد عشرة أيام، التقطت 15 صورة على مدار نحو ثلاث ساعات، ما أدى إلى صورة مُركبة رائعة.

وستدور المركبة الفضائية حول القمر لمدة 11 شهرا، لذلك يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من هذه الصور المذهلة لبقية هذا العام.

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ووضعت كوريا الجنوبية خططا طموحة للفضاء الخارجي، بما في ذلك هبوط المركبات الفضائية على المريخ بحلول عام 2045.

وتدور Danuri حاليا حول القمر كل ساعتين، وتُظهر الصور الأولى للمركبة الفضائية التي التقطت بين 24 ديسمبر و1 يناير، سطح القمر والأرض.

وقال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي في بيان إنه تم التقاطها من مسافة تقل عن 120 كيلومترا فوق القمر.

وتحتوي المركبة الفضائية، التي يبلغ وزنها 678 كغ، على ستة أدوات علمية، خمسة منها محلية وواحدة، تسمى ShadowCam، مقدمة من وكالة ناسا.

وسيؤدي هذا إلى البحث عن جليد مائي في الحفر القمرية المظللة بشكل دائم على القمر. ويمكن للقياسات من مقياس المغناطيسية على المركبة المدارية أن تساعد العلماء أيضا على فهم المجال المغناطيسي المتبقي للقمر بشكل أفضل.

المصدر: ديلي ميل