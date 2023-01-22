فرنسا قد تسلم أوكرانيا أغلى دبابة

تدرس السلطات الفرنسية إمكانية تسليم دباباتها الأساسية AMX-56 لجيش نظام كييف.

ويستخدم في القوات المسلحة الفرنسية في الوقت الراهن حوالي 200 دبابة من هذا النوع. وليست هناك معلومات تفيد بعدد الدبابات الأساسية في الجيش الفرنسي الذي سيسلم لجيش نظام كييف.

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لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن دول الناتو وحلفاءها أعربت عن استعدادها لتسليم 12 – 14 دبابة. لذلك يمكن افتراض أن فرنسا ستسلم أوكرانيا العدد نفسه منها.

وتعتبر دبابة AMX-56 ( Leclerc ) من أغلى الدبابات وأكثرها تعقيدا في العالم. وعلى الرغم من أنها عُرضت على الكثير من البلدان، فقد تجرأت على شرائها الإمارات العربية فقط، وذلك بعد الموافقة على استبدال محركاتها SACM V8X 1500 بمحركات ألمانية تولد قوة 1500 حصان. وقد بلغ سعر الدبابة الواحدة 6 ملايين يورو.

ويتراوح وزن الدبابة Leclerc، وفقا للنموذج المستخدم، بين 54600 و57400 كلغ، وسرعتها القصوى 71 كلم/ساعة، مدى العمل 550 كلم.

وتم تزويد الدبابة بمدفع أملس الماسورة عيار 120 ملم ذي نظام تعمير أوتوماتيكي ورشاشٍ عيار 12.7 ملم مضاد للجو ورشاش عيار 7.62 ملم. وتتضمن منظومة قيادة نيران الدبابة قناتيْن متعددتي القنوات الفرعية. أما أجهزة الكمبيوتر فتتتبع حالة الدبابة التقنية والأوضاع التكتيكية في ميدان القتال. وتعد AMX-56 دبابة مُتقنة فائقة التعقيد. لذلك فإنها بحاجة إلى طاقم ذي كفاءة عالية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا