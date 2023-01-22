برنامج ذكاء اصطناعي يخلق للانطوائيين عالما افتراضيا مفعما بالحياة الاجتماعية

يمكن للذكاء الاصطناعي الآن السماح للأشخاص باختراع حياة اجتماعية من خلال إنشاء صور تشير إلى أنهم حضروا حفلة لم تحدث أبدا ومع أصدقاء غير موجودين.

أنشأ مستخدم تويتر Miles مجموعة ذات مظهر واقعي باستخدام نظام AI Midjourney، الذي أنتج صورا لنساء يبتسمن للكاميرا.

وتبدو الصور وكأنها لقطات صريحة للأصدقاء في حفلة، لكن نظرة فاحصة قد تكشف العكس.

ومع ذلك، فقد أثارت الكمية الزائدة من الأصابع الانتقادات، حيث قال أحد المستخدمين إنها تبدو وكأنها "عش من الزوائد الغريبة التي ظهرت لتلتهم مضيفهم".

AI-generated photos of 'people' at a party look eerily realistic - until you take a closer look https://t.co/75gxkeJ3VN — Daily Mail US (@DailyMail) January 16, 2023

ويعد Medjourney برنامج ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء صور من الأوصاف النصية.

وهذا يعني أن المستخدمين يكتبون كلمات رئيسية لما يريدون صنعه، ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الصور بناء على الموضوع، وشارك Miles موضوعا مع صور الحفلة بالذكاء الاصطناعي، وهي المجموعة الأولى التي تعرض النساء فقط.

وتشير صورتان إلى أن المرأتين تلتقطان صورا تنظران في المرآة - إحداهما تحمل ما يبدو أنه كاميرا.

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وتظهر اللقطتان الأخريان لقطات صريحة لثلاثة أصدقاء يبتسمون ويتطلعون إلى الأمام.

وإلى جانب وجود الكثير من الأصابع، فإن النساء لديهن أيضا أسنان كثيرة جدا.

وبينما يضحك العديد من المستخدمين على الخطأ، وجد Miles أن الذكاء الاصطناعي قد يكون متحيزا عند إنشاء "الأشخاص".

وهناك صورة واحدة أنشأتها Midjourney تبدو وكأنها التقطت في الحياة الواقعية، لكن المستخدمين رصدوا أخطاء في العيون، ومع ذلك، غرد John Hoopes أن الذكاء الاصطناعي يقدم الآن أداة جديدة لـ "الانطوائيين في المنزل''.

ويمكن لهؤلاء الأشخاص "ابتكار حياة اجتماعية نابضة بالحياة لشخصياتهم عبر الإنترنت. لا أحد يستطيع أن ينكر أنهم كانوا في حفلة لم تحدث أبدا وحضرها أصدقاء وهميون. بالنسبة لأولئك الذين "يحتاجون إلى المزيد"، قد يكون هذا هو"، كما نشرها مستخدمو تويتر.

ويقوم الذكاء الاصطناعي أيضا بإنشاء عمل فني يبدو وكأنه مصمم رسومات من صنعه.

وفي سبتمبر، مُنحت إحدى القطع الفنية الشريط الأزرق الأول وجائزة 300 دولار بعد فوزها بالفئة الرقمية في مسابقة معرض ولاية كولورادو للفنون الجميلة.

المصدر: ديلي ميل