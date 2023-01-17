علماء روس يبتكرون طلاء يمنع نمو الفطريات

أعلن المكتب الإعلامي لمبادرة التكنولوجيا الوطنية، أن العلماء ابتكروا تقنية طلاء للأنسجة المختلفة تسمح بصنع مادة تمنع نمو البكتيريا والفطريات، وتقاوم انتشار العدوى في المستشفيات.



ويشير المكتب إلى أن خبراء شركة جامعية ناشئة تابعة لجامعة سانت بطرسبورغ للتكنولوجيا الصناعية والتصميم ابتكروا مواد نسيجية مضادة للبكتيريا والفطريات مقاومة للعدوى في المستشفيات وتمنع نمو البكتيريا والفطريات. وهذه المادة في أقل من يوم تقلل عدد البكتيريا بنسبة 99.9 بالمئة، بما فيها سلالات البكتيريا المسببة للالتهابات التي لا يوجد علاج لها حاليا.

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وتشير يكتيرينا كودريافتسيفا، رئيسة الفريق العلمي، إلى أن هذا الابتكار يعتمد على تكنولوجيا التركيب الكيميائي للجسيمات النانوية الثنائية المعدن في بنية المادة.

وتقول: "للمواد المعدلة تأثير قوي كمبيد للفطريات والجراثيم".

ووفقا لها، سيكون هذا الابتكار موضع اهتمام شركات الصناعات الخفيفة والمؤسسات الطبية.

ويشير المبتكرون، إلى أن النحاس والفضة يعزز عمل بعضهما عمل البعض الآخر، لذلك فإن هذه المادة لها خصائص مبيدة للجراثيم والفطريات أقوى مقارنة بمثيلاتها.

وقد أكدت الاختبارات فعالية هذه المادة ضد مختلف سلالات الكائنات الحية الدقيقة بما فيها: البكتيريا الراكدة (Acinetobacter) والزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa) والمكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus) والإشريكية القولونية (Escherichia coli) والمكَورة المعوية (Enterococcus)‏ و كليبسيلا (Klebsiella).

المصدر: نوفوستي