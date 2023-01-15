العثور على عظام في تميمة قديمة

استخدم العلماء التصوير المقطعي النيوتروني لمعرفة ماذا يوجد بداخل تميمة قديمة عمرها 800 عام.



ويشير موقع Artnet، إلى أن علماء من Leibniz-Zentrum für Archäologie وجامعة ميونيخ التقنية، استخدموا التصوير المقطعي والتصوير الشعاعي النيوتروني لمعرفة ما في داخل التميمة القديمة، وتبين أن بداخلها خمسة أكياس من النسيج فيها قطع صغيرة من العظام وقطعة من حبل حريري وقطعة من شمع العسل.

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ويعتقد أن هذه التميمة هي عبارة عن دلاية تحفظ في داخلها أشياء أثرية، كان يعتقد أنها تحمي حاملها من أمور كثيرة. وكانت تستخدم في العصور الوسطى كمذبح أو كان الشخص يحملها معه.

ويمكن من الناحية الدينية توضيح سبب وجود العظام داخل التميمة. بيد أن الباحثين ليسوا في عجلة من أمرهم، لأنه لا يمكنهم تحديد ما إذا كانت هذه العظام تعود إلى قديس ما. وإذا كان الأمر كذلك فإلى أي قديس تعود.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه التميمة عام 2008 في حفرة للقمامة تعود للعصور الوسطى في منطقة بلدة ماينز القديمة. التميمة مصنوعة من النحاس، نقشت عليها صورة السيد المسيح ومريم العذراء وتلاميذه والقديسين، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر.

المصدر: نوفوستي