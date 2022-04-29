العثور على سوار ذهبي قديم في حقل بمقاطعة كالينينغراد الروسية

عثر مزارع روسي في حقل بمقاطعة كالينينغراد على سوار قديم مصنوع من ذهب ذي نقاوة نادرة.





ويشير يفغيني ماسلوف، رئيس مصلحة الدولة لحماية التراث الثقافي في مقاطعة كالينينغراد، إلى أن المزارع من منطقة سفيتلوفسكي، وعثر على هذا السوار القديم خلال عمله في الحقل.

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ويبلغ وزن السوار أكثر من 150 غراما ونقاوة الذهب المصنوع منه 86% أي أنه من عيار "860" أي أكثر من 20 قيراطا.

ويقول ماسلوف موضحا، "أكثر درجات الذهب نقاوة المستخدمة في روسيا هي 583 و585 (أي نسبة الذهب في السبيكة) ونادرا تصنع مجوهرات نقاوة الذهب فيها 750 (18 قيراطا) ونسبة الذهب في السبائك المحفوظة في البنوك 985 و999.9 ".

ويضيف، لهذا السوار أهمية تاريخية، حيث أن "مثل هذه المجوهرات الدائرية المقطع مع كتلة ضخمة في نهايتها على شكل أجراس، كانت شائعة خلال الفترة من القرن الأول إلى القرن الخامس على مساحات شاسعة، من باكستان الحديثة إلى فرنسا. وكذلك داخل روسيا - على المعالم الأثرية السارماتية في القرن الأول- القرن الثاني".

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم يسبق العثور في هذه المنطقة على مجوهرات ذهبية. و سوف تسلم هذه القطعة الذهبية للدولة.

ويقول ماسلوف، "أنا واثق من أن هذا السوار سيحتل مكانا لائقا في المتحف، ويحصل المواطن الذي عثر عليه على المكافأة المستحقة له".

المصدر: نوفوستي