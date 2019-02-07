سنجاب يساعد في العثور على كنز القبيلة الذهبية
Globallookpress Christian Heinrich/imageBROKER.com
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عثر علماء آثار من جامعة ماري أثناء قيامهم بأعمال التنقيب في مقاطعة آستراخان الروسية، على كنز قديم يعود إلى القرن الرابع عشر بفضل سنجاب الأرض.
وأثناء حفر سنجاب لجحر في المكان، اصطدم بقطع معدنية صلبة غريبة اضطر إلى إخراجها من الجحر. وانتبه علماء الآثار إلى هذه القطع، وتبين أنها نقدية ذهبية عددها أكثر من 150.
ووجد العلماء الكنز في مدينة سراي التي كانت عاصمة لدولة القبيلة الذهبية، من القرن الثاني عشر ولغاية القرن الخامس عشر.
المصدر: رامبلر
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