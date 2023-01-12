"الموجة المارقة" المتطرفة في شمال المحيط الهادئ "الأكثر تطرفا على الإطلاق"

في نوفمبر من عام 2020، خرجت موجة غريبة ذات لون أزرق، رفعت عوامة كانت وحيدة قبالة سواحل كولومبيا البريطانية إلى ارتفاع 17.6 مترا (58 قدما).

وتم تأكيد جدار الماء المساوي أربعة طوابق أخيرا في فبراير 2022، باعتباره تسجيلا لأكثر "الموجات المارقة" ارتفاعا على الإطلاق، ويُعتقد أن مثل هذا الحدث الاستثنائي يحدث مرة واحدة فقط كل 1300 عام.

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فلقرون وقرون، لم تكن الأمواج المارقة تعتبر سوى شيء من الفولكلور البحري. ولم تتحول الأسطورة إلى حقيقة حتى عام 1995. ففي اليوم الأول من العام الجديد، ضربت موجة ارتفاعها حوالي 26 مترا (85 قدما) فجأة منصة حفر نفطية على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) قبالة سواحل النرويج.

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في ذلك الوقت، تحدى ما يسمى بموجة Draupner جميع النماذج السابقة التي وضعها العلماء معا.

ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل عشرات الموجات المارقة (بعضها حتى في البحيرات)، وبينما كانت الموجة التي ظهرت بالقرب من أوكلويليت، لم تكن جزيرة فانكوفر هي الأطول، إلا أن حجمها النسبي مقارنة بالأمواج المحيطة بها كان غير مسبوق.

ويعرّف العلماء الموجة المارقة بأنها أي موجة يزيد ارتفاعها عن ضعف ارتفاع الموجات المحيطة بها.

وبالمقارنة، كانت موجة أوكلويليت أكبر بثلاث مرات من حجم نظيراتها. وأوضح الفيزيائي يوهانس جيمريتش من جامعة فيكتوريا في عام 2022: "نسبيا، من المرجح أن تكون موجة أوكلويليت هي أشد الموجات المارقة ارتفاعا من بين تلك التي تم تسجيلها على الإطلاق".

ولا يزال الباحثون يحاولون معرفة كيفية تشكل الموجات المارقة حتى نتمكن من التنبؤ بشكل أفضل بموعد ظهورها. ويتضمن ذلك قياس الموجات المارقة في الوقت الفعلي وأيضا تشغيل النماذج بالطريقة التي تتأثر بها الرياح.

وتم وضع العوامة التي التقطت موجة أوكلويليت بعيدا عن الشاطئ مع العشرات من العوامات الأخرى بواسطة معهد أبحاث يسمى مارين لابز في محاولة لمعرفة المزيد عن المخاطر في الأعماق.

وحتى عندما تحدث موجات غريبة بعيدا عن الشاطئ، فإنها يبقى بإمكانها تدمير العمليات البحرية أو مزارع الرياح أو منصات النفط. وإذا كانت كبيرة بما يكفي، يمكنها حتى تعريض حياة مرتادي الشواطئ للخطر. بعض السفن التي فُقدت في السبعينيات، على سبيل المثال، يُعتقد الآن أنها غرقت بسبب موجات مفاجئة لاحت في الأفق.

لسوء الحظ، توقعت دراسة أجريت عام 2020 أن يزداد ارتفاع الموجات في شمال المحيط الهادئ مع تغير المناخ، ما يشير إلى أن موجة أوكلويليت قد لا تحتفظ بسجلها القياسي طالما توحي تنبؤاتنا الحالية بالمزيد.

نُشرت الدراسة في مجلة Scientific Reports.