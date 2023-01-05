أكاديمية العلوم تمنح عالم أحياء روسي ميدالية "لومونوسوف" الذهبية

تم تكريم عالم الأحياء الروسي والأكاديمي، يوري ناتوتشين بميدالية "لومونوسوف" الذهبية الكبيرة من فئة "الفيسيولوجيا والطب".

وهي الميدالية التي تمنحها كل عام أكاديمية العلوم الروسية للعلماء الروس والأجانب. ومُنح الميدالية نفسها البريطاني، دينيس نوبل، بصفته عضوا أجنبيا في أكاديمية العلوم الروسية.

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وأقيمت مراسم توزيع الميداليات في اجتماع رئاسة أكاديمية العلوم الروسية الثلاثاء 27 ديسمبر في موسكو.

وقال نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، فاليري كوزلوف، في كلمة ألقاها في الاجتماع إن الأكاديمي يوري ناتوتشين مُنح ميدالية "لومونوسوف" الذهبية لقاء اكتشافه لآلية تبادل الماء والملح لدى رواد الفضاء. ولا تزال الطريقة التي اكتشفها ملحة إلى حد الآن، وأضاف أن الأكاديمي اقترح كذلك سبيلا لتطبيع عملية تبادل الماء والملح في حال إصابة المريض بسكة قلبية، الأمر الذي سمح بالتقليل من عدد الوفيات بمقدار الضُعف.

أما الحائز الأجنبي على الميدالية الذهبية البريطاني دينيس نوبل فمنح ميدالية "لومونوسوف" الذهبية لقاء تطويره لنماذج كمبيوترية في علم الفسيولوجيا. ومن أهمها نموذج رياضياتي من شـأنه محاكاة ظواهر كهربائية تحدث في قلب المريض.

وتم كذلك منح ميداليات ذهبية في فئات أخرى، بينها ميدالية "فوك" الذهبية التي منح إياها بروفسور في جامعة بطرسبورغ لقاء دراساته في مجال الجسيمات الأولية وتطوير النظرية الكمومية للحقل، وميدالية "بريماكوف" الذهبية التي مُنِحَها الأكاديمي أليكسي فاسيليف، لقاء إصداره الكتابيْن التاريخيين بعنوان" من لينين إلى بوتين، روسيا في الشرق الأوسط" و"الملك فيصل: شخصيّته وعصره وإيمانه".

المصدر: تاس