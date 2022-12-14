جامعة موسكو هي الجامعة الـ70 في التصنيف العالمي والأولى في التصنيف الروسي

احتلت جامعة موسكو الحكومية المكانة الأولى بين الجامعات الرويسة في تصنيف " RUR Ranking " الدولي. أفادت بذلك الأسبوع الماضي الخدمة الصحفية للجامعة على موقعها الإلكتروني.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية إن تصنيف "RUR Ranking" الدولي قد نشر التصنيف العالمي عام 2022 للجامعات حيث احتلت جامعة موسكو الحكومية المكانة الـ70 بين الجامعات العالمية والمكانة الأولى بين الجامعات الروسية. كما شغلت جامعة موسكو المرتبة الأولى في فئة "علوم الطب".

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يذكر أن جامعة موسكو الحكومية كانت قد شغلت عام 2021 المكانة الـ91 في التصنيف العالمي.

وأوضحت الخدمة الصحفية أن فئة "علوم الطب" شملت 37 جامعة روسية. أما فئة "علوم الحياة" فتضمنت 67 جامعة روسية. وترأست جامعة موسكو كلا منها، كما ترأست فئتي العلوم الإنسانية والاجتماعية بين الجامعات الروسية.

وعزت الخدمة الصحفية نجاح التعليم الطبي الجامعي إلى مشاركة أساتذة الكليات المختلفة في تعليم الطلاب.

ونقلت الخدمة الصحفية عن رئيس جامعة موسكو، فيكتور سادوفنيتشي، قوله إن 19 عضوا في أكاديمية العلوم الروسية و86 دكتور دولة و100 دكتور يمثلون 19 قسما دراسيا ومختبرا علميا يشاركون في تعليم طلاب كلية الطب الأساسي بالجامعة.

وقال سادوفنيتشي إن كلية الطب الأساسي بالجامعة تَشكل فيها فريق فريد من الطلاب والأساتذة، الأمر الذي يسمح بتحقيق التعليم الفردي لكل طالب ومشاركة الطلاب في عمل المختبرات العلمية وتأليفهم ونشرهم مقالات في المجالات العلمية الروسية والأجنبية.

ويذكر أن قائمة أفضل الجامعات الروسية العشر في مجال علوم الطب تضمنت كذلك جامعة "باومَن" التقنية الحكومية في موسكو، وجامعة الطب الحكومية الأولى في موسكو، وجامعة قازان الحكومية، وجامعة الطب في جمهورية بشكيريا، وجامعة الصداقة بين الشعوب، وجامعة موسكو النووية للتقنيات الفيزيائية وغيرها.

المصدر: تاس