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صور لمسار دائري لطائرة في سماء كابل تثير استغراب السكان

العلوم والتكنولوجيا

صور لمسار دائري لطائرة في سماء كابل تثير استغراب السكان
Sputnik
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أثارت صور لمسار دائري لتحليق طائرة فوق سماء كابل استغراب السكان، ما دفعهم لإطلاق جملة من التحليلات والتكهنات.

واشتبه البعض على الفور في أن آثار الدخان، التي تركتها الطائرة في سماء كابل تشير إلى تحليق طائرة بدون طيار، فيما بدا للبعض الآخر أن قاذفة استراتيجية B52 حلقت فوق كابل.

صور لمسار دائري لطائرة في سماء كابل تثير استغراب السكان

وفي حقيقة الأمر فإن الطائرات تترك مثل هذه الآثار بسبب زيادة رطوبة الهواء، عندما يضاف بخار الماء الموجود في الجو إلى الغازات التي يطلقها المحرك نتيجة احتراق الوقود.

صور لمسار دائري لطائرة في سماء كابل تثير استغراب السكان

وعادة ما تقوم طائرات نقل الركاب بتحليق دائري في ظل ظروف معينة، وقد يظهر أثر أيضا خلف الطائرة العمودية (الهليكوبتر).

ويمكن أن تطير طائرات نقل الركاب في شكل دائري وذلك أثناء انتظار دورها للهبوط في المطار، أو لسبب ما للتخفيف من حمولتها من خلال حرق أكثر قدر ممكن من الوقود، خاصة وأن ما شاهده سكان العاصمة الأفغانية كان غير بعيد عن المطار.

المصدر: سبوتنيك

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