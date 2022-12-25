خبير ياباني يتحدث عن طائرة النقل السوفيتية "آن-12" ويصفها بالرائعة

وصف الخبير الياباني، ماساو تانياما، طائرة النقل السوفيتية "آن-12" أثناء حديثه عن مميزاتها بأنها رائعة.

وقال الخبير الياباني في حوار مع البوابة اليابانية "Traffic News"، إنه "في المجموع، تم بناء 1243 وحدة من طائرة آن-12 في الاتحاد السوفيتي، وهي طائرة نقل رائعة".

ووصف خاصية إقلاع وهبوط الطائرة على مدارج قصيرة بأنها ممتازة، حيث أن 600 متر فقط من المدرج تكفي لهذه الطائرة، وأشار أيضا إلى أن طائرة "آن-12" قادرة على نقل 100 عنصر من المظليين بالزي الرسمي مع كامل معداتهم.

واعتبر الخبير الموثوقية والقدرة على العمل في الظروف المناخية الصعبة وسهولة الصيانة من السمات المميزة لطائرة الشحن السوفيتية هذه.

على الرغم من تشابه الطائرة السوفيتية "آن-12" مع طائرة النقل العسكرية الأمريكية "Lockheed C-130 Hercules"، فقد أشار الخبير الياباني إلى الاختلافات في مقدمة الطائرة، حيث تم تجهيز الطائرة "آن-12" بنوافذ أكثر في المقدمة لتوفير رؤية جيدة نحو الأمام والأسفل، وهو أمر نموذجي للطائرات السوفيتية.

ووفقا للخبير فقد حصل الجيش الصيني على An-12 ، مما لفت الانتباه إلى خصائصها التقنية المتميزة، وبعد ذلك جرى إنتاج الطائرة في الصين بموجب ترخيص تحت اسم Y-8.

المصدر: نوفوستي