العلماء الروس يطورون تكنولوجيا لإطفاء الحريق بواسطة سرب من المسيّرات

قام الأخصائيون في جامعة "أوفا" الروسية للعلوم والتكنولوجيات بتطوير تكنولوجيا إطفاء الحرائق، بما فيه حرائق الغابات، بمساعدة سرب من المسيرات.

أفاد بذلك ناطق باسم مشروع " منصة العمل الجامعي التكنولوجي" الفيدرالي، مشيرا إلى أن "مسيّرات الحرائق" المزوّدة بأجهزة إلكترونية حديثة يمكن أن تقلع من سيارة مخصصة لإطفاء الحريق.

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وقال مؤلف المشروع وطالب الجامعة، كيريل أبيزوف: "إن ابتكارنا يقضي بالتنفيذ المستقل لعملية إطفاء الحريق عن طريق إطلاق مسيّرات نحو المنطقة التي نشب فيها الحريق، ما لا يسمح فحسب بتنسيق عمل فريق الإطفاء، بل وباتخاذ إجراءات مستقلة خاصة بإطفاء الحريق في مرحلته الأولية".

وأعاد آبيزوف إلى الأذهان أن المسيّرات تستخدم في الوقت الراهن عند إطفاء الحرائق. لكنها تقوم بأداء وظائف استطلاع أو وظائف مساعدة أخرى.

أما التكنولوجيا التي اقترحها آبيزوف وزملاؤه فتقضي بأن يقلع سرب من المسيّرات من سيارة الإطفاء الثقيلة أوتوماتيكيا ويصل إلى بؤر وجيوب اندلاع الحريق بناء على إحداثيات معيّنة ويقذف قنابل مضادة للحريق. أما قائد طاقم الحريق فيمكنه أن يستخدم برنامجا كمبيوتريا لهذا الغرض أو ينتقل إلى الإدارة اليدوية.

وقد فاز المشروع بمسابقة "الشركة "الناشئة" الفيدرالية التي يُجريها صندوق دعم المبتكرات وتطوير العمل الجامعي وصندوق "سكولكوفا" للمبتكرات ومعهد موسكو للفيزياء التقنية.

المصدر: تاس