ابتكار روسي غير مسبوق في العالم لترميم قرنية العين التالفة

ابتكر خبراء معهد كورتشاتوف بالتعاون من علماء جامعة سيتشينوف الطبية وشركة Imtek الروسية، تقنية لإنتاج غرسة لترميم القرنية التالفة.





وتشير مجلة Polymers إلى أن الاختبارات التي أجريت أكدت فعالية وأمن غشاء الكولاجين المبتكر في تجديد أنسجة العين.

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وتعود هذه الفكرة إلى خبراء شركة Imtek، الذين اقترحوا نهجا جديدا لتطوير المواد الحيوية باستخدام الكولاجين- وهو بروتين هيكلي يعمل كإطار لجميع الأنسجة.

ويقول يغور أوسيداك، المدير الفني للشركة: "من أجل رفع متانة المواد الحيوية، نستخدم تركيزات عالية من الكولاجين، ما يسمح لنا بإنتاج مواد مستقرة ومتينة، مع الحفاظ على مستوى عال من التوافق الحيوي. وتعتمد هذه الطريقة على تقنية منحت براءة اختراع للحصول على محلول مركز ومعقم وشفاف من الكولاجين المتوافق حيويا".

ومن جانبهم، أجرى خبراء معهد كورتشاتوف، في إطار هذا المشروع، دراسة عن الخصائص الميكانيكية الحيوية للغشاء، حيث أجروا تجربة على آلة الشد Instron، المصممة لتحديد حمل الكسر. وأثناء التجربة تم التأثير ميكانيكيا على مركز زراعة الكولاجين حتى تم تدمير المادة. وقد قاست أجهزة الاستشعار خلال ذلك، هذه القوة. وبناء على النتائج، رسم الباحثون منحنى التشوه، الذي أظهر مقدار الضغط على المادة حتى لحظة الاختراق .

وقد أظهرت نتائج القياس أن الغرسة أضعف بحوالي ثلاث مرات من القشرة الطبيعية للعين. ومع ذلك، هذه الخصائص كافية للغشاء لأداء وظيفته في تجديد القرنية.

ويقول تيموفي غريغوريف، نائب رئيس قسم الدراسات للشؤون العلمية في معهد كرتشاتوف، موضحا: "الغرسة تؤدي وظيفة الإطار المؤقت. وبعد مضي بعض الوقت تنمو في خلايا الجسم وتشكل نسيجا صحيحا، وبعدها تتحلل دون ترك أي آثار إضافية". أي يمكن التحدث عن التجديد الكامل للجزء التالف من العين.

و قد حصل فريق البحث بالفعل على إذن لإجراء تجارب سريرية لهذا الابتكار، في إطار تسجيل الجهاز الطبي رسميا. وفي المستقبل القريب ، سيتم تقييم فعالية وسلامة الجهاز الطبي الجديد للإنسان.

المصدر: صحيفة"إزفيستيا"