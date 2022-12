تمكن علماء معهد كوخ للبحوث السرطانية التكاملية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، من حل مشكلة نقص فيتامين A في العالم.



وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences ، إلى أن الباحثين يقترحون استخدام تقنية فريدة لإثراء المنتجات الغذائية بمركبات الجسيمات الدقيقة.

وكما هو معروف، يعتبر نقص فيتامين A السبب الرئيسي للعمى في العالم، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. ووفقا لتقديرات الخبراء يعاني حوالي ثلث الأطفال الصغار في العالم، من نقص هذا الفيتامين، خاصة في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وبلدان جنوب آسيا. وفيتامين (A) مهم جدا ليس فقط للرؤية، بل ولعمل منظومة المناعة والقلب والرئتين. وهذا الفيتامين حساس لدرجة الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

وللحفاظ على خصائصه المفيدة أطول فترة ممكنة، استخدم الباحثون تقنية التغليف، حيث وضعوه في غلاف بوليمر BMC، وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامه في الأدوية والمكملات الغذائية.

بعد خلط الفيتامين بالبوليمر، تشكلت جزيئات بقطر من 100 إلى 200 ميكرون. وأضاف الباحثون هذه الجسيمات الدقيقة في عملية اختبار الفعالية، إلى مكعبات المرق والدقيق، أثناء التخزين وأثناء التحضير. واتضح أن الفيتامين احتفظ بخصائصه النشطة بيولوجيا حتى عند درجة حرارة 40 درجة مئوية و رطوبة نسبية 75 بالمئة. كما ثبت أنه مقاوم للتلف بسبب التعرض للضوء الساطع ودرجات الحرارة المرتفعة وغليان الماء.

وأظهرت الاختبارات، أن مستوى الفيتامين في دماغ المتطوعين الذين تناولوا فيتامين А المغلف بالخبز، يعادل مستواه في دماغ الذين تناولوا الفيتامين في شكله التقليدي، ما يشير إلى أنه يتحرر بسهولة في الجسم.

واستنادا إلى هذه النتائج حصلت شركتان على ترخيص لاستخدام هذه التكنولوجيا في صناعة الأغذية.

المصدر: لينتا. رو