روسيا.. تصميم روبوت استطلاع متعدد الوظائف

صمم خبراء الأكاديمية العسكرية الروسية للوجستيات روبوتا متعدد الوظائف قادرا على إجراء استطلاع تقني وإزالة الألغام وإجلاء الجرحى وشحن وإطلاق الطائرات المسيرة.

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ويشير موقع Rospatent، إلى أنه وفقا للمصممين، هذا الروبوت، عبارة عن منصة خفيفة غير مأهولة هيكلها من ألياف كيفلار مزودة بذراع ومدفع رشاش ومنظومة لإطلاق الدخان، وطائرة مسيرة من منصة قابلة للسحب، وجهاز لشحنها، وجهاز تحديد الموقع، ومنظومة الكشف عن الألغام. وتشمل الوظائف الرئيسية المعلنة للروبوت، استطلاع الأسلحة والتضاريس، وعمليات التصليح وإجلاء الجرحى.

ووفقا للمصممين، سيعمل هذا الروبوت على النحو التالي: يستخدم المشغل الطائرات المسيرة لاستكشاف المنطقة، يتم خلالها تحديد احداثيات الآليات العسكرية العاطلة، ومواقع الألغام، ومن ثم يحدد مسار آمن للروبوت، الذي يمكن التحكم به عن بعد أو يتحرك بصورة مستقلة.

وبالنسبة للطائرات المسيرة، يتم شحن بطارياتها باستمرار بعد هبوطها على الروبوت عن طريق نقاط التلامس المغناطيسية المنتشرة على سطح المنصة وأرجل الطائرة المسيرة.

المصدر: نوفوستي