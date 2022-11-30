الإغلاق يتهدد "تويتر" والاتحاد الأوروبي يحذر

تلقت شركة "تويتر" تهديدا بحظر موقع التغريدات على أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال لم يلتزم مالكه إيلون ماسك بقواعد الاتحاد حول اعتدال المحتوى.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطّلعة: "أعلن المفوض الأوروبي تيري بريتون، المسؤول عن إنفاذ القوانين الرقمية للاتحاد الأوروبي، عن التهديد خلال لقاء عبر الفيديو مع ماسك يوم الأربعاء".

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هذا وتجدر الإشارة إلى أن بريتون تحدث لماسك عن ضرورة الالتزام بلائحة القواعد التي تتضمن إنشاء معايير واضحة يمكن من خلالها حظر المستخدم، ورفض الاستعادة "بصورة تعسفية" لحسابات المستخدمين المحظورين، والسعي "العدواني" وراء المعلومات المضلّلة والموافقة على منصات "تدقيق مستقلة واسعة" للصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة، تلقّى ماسك تحذيرا من أنه في حال لم يلتزم بهذه القواعد، فإن "تويتر" يخاطر في هذا الحالة بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية الذي يحدّد مستوى كيفية تعديل الشركات التكنولوجية".

الجدير بالذكر أنه إذا انتهك "تويتر" القانون، فإن هذه الشبكة الاجتماعية ستواجه حظرا على أراضي الاتحاد الأوروبي أو غرامة تصل قيمتها إلى نسبة 6 بالمئة من حجم تجارته العالمية.

هذا وفي وقت سابق، أعلن ماسك أنه سيعيد الحسابات المحظورة على "تويتر" بعد أن أيد غالبية المشاركين في الاستطلاع هذا "العفو" عن الصفحات.

وقبل ذلك، وعلى أساس هذا المسح، تم فتح صفحة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي